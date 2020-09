Umstrittene Tiertransporte aus Brandenburg: Nonnemacher fordert Hilfe vom Bund

Potsdam

In der Diskussion um umstrittene Tiertransporte in Nicht-EU-Länder hat Brandenburgs Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) die Bundesregierung eindringlich aufgefordert, bei der Lösung des Problems zu helfen. Die Bundesregierung sei „in der Pflicht“ aufzuklären, welche Versorgungsstationen vor allem für Rinder auf den Routen durch Russland zur Verfügung stünden. Zur Zeit sei man bei der Beurteilung der Strecken, die die Lastwagen nehmen, nur auf „sehr spärliche Informationen“ angewiesen. „Das ist misslich und nicht hinnehmbar“, sagte Nonnemacher im Fachausschuss des Landtages in Potsdam.

Die Tiertransporte in Staaten wie Turkmenistan, Eritrea oder den Iran werden bereits seit Monaten von Tierschützern heftig kritisiert. Dabei geht es um den Vorwurf der Tierquälerei, weil bezweifelt wird, dass die von der EU vorgeschriebenen Pausen für die Tiere an geeigneten Versorgungsstationen eingehalten werden können. Als erste hatten ARD und RBB über lange Transporte aus Brandenburg in Drittländer berichtet, bei denen vorgeschriebene Ruhezeiten für die Tiere nicht eingehalten worden seien.

Anzeige

Tierschützer hatten Anzeige gegen Veterinärämter gestellt

Im Juni dieses Jahres hatte die Tierschutzorganisation Vier Pfoten dann Anzeige gegen mehrere Brandenburger Veterinärämter wegen des Verdachts der Beihilfe zur Tierquälerei gestellt. Die Ämter müssen die Transporte in Drittstaaten genehmigen. Brandenburg ist eines der drei deutschen Bundesländer, aus denen die meisten Rinder in Drittstaaten exportiert werden – im vergangenen Jahr waren es knapp 27.000.

Weitere MAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Gericht beschließt: Landkreis muss Tiertransporte abfertigen

In zwei Erlassen im Frühjahr und Sommer hatte das Verbraucherministerium daraufhin die Ämter aufgefordert, keine langen Rindertransporte zu genehmigen, wenn Zweifel über Angaben der Fuhrunternehmen über die Versorgungsstellen bestehen. Das Potsdamer Verwaltungsgericht allerdings hatte den Kreis Teltow-Fläming Ende August verpflichtet, einen weiteren Transport durch Russland zu genehmigen. Es sei den Veterinärämtern nicht gestattet, von den Transportunternehmen detaillierte Informationen über die Versorgungsstationen zu verlangen, hieß es.

Nonnemacher nimmt Amtsveterinäre in Schutz – und kritisiert den Bund

Im Ausschuss nahm Nonnemacher die Ämter nun indirekt in Schutz. Die Routen seien aus Brandenburg heraus extrem schwierig zu beurteilen, sagte Nonnemacher. „Da sollen Amtsveterinäre in Landkreisen überprüfen, ob 7000 oder 8000 Kilometer entfernt Versorgungsstellen zur Verfügung stehen und ob diese den Tierschutzanforderungen der EU entsprechen. Das ist natürlich eine Überforderung“.

Lesen Sie auch: Darum wird Brandenburg zur Drehscheibe für Rindertransporte

Das Land habe seine Möglichkeiten mittlerweile ausgeschöpft. Hier sei die Bundesregierung in der Pflicht mehr Informationen über die entsprechenden Länder zu liefern, sagte Nonnemacher. Man habe aber nur „ein extrem lapidares Fax“ aus dem Bundesverbraucherschutzministerium bekommen. Zusätzlich sei ein Fax aus Russland eingetroffen, das von weiteren Versorgungsstellen berichtet habe. Aus dem Fax seien aber weder genaue Informationen über den Zustand der Stationen, noch über den Absender und seine Funktion hervorgegangen, berichtete Nonnemacher im Ausschuss.

Kontrollen der Genehmigungen angeordnet

Die Ministerin teilte zudem mit, dass sie bereits das Landesamt für Verbraucherschutz angewiesen habe, rückwirkend Transportgenehmigungen schwerpunktmäßig zu überprüfen. „Es bleibt die bedauerliche Tatsache, dass aus Brandenburg viele Exporte vorgenommen werden“, sagte Nonnemacher. Trotz der Probleme sei die Zahl weiterhin nicht rückläufig sondern weiter ansteigend. „Die Probleme sind sehr ernst und müssen dringend behoben werden“.

Von Ansgar Nehls