Potsdam

Der evangelischen Kirche steht ein heißer Herbst bevor. Bei der Herbstsynode geht es um existenzielle Fragen – allerdings nicht in theologischer Hinsicht. Es wird um die Frage gehen, wie die Kirche auf dem Land überleben will. Die Antwort der Kirchenoberen ist so klar wie krass: Die Kirchengemeinden müssen sich zusammenschließen, um – wie es heißt – zukunftsfähig zu sein.

Verkauft wird dies der Kirchenbasis als Entlastung – geteilte Bürokratie ist halbes Leid, so die Losung, die allerdings nicht überall verfängt. Die Rebellen wollen sich ihre Kirche und ihr gewachsenes Gemeindeleben nicht nehmen lassen.

Die Ansage ist krass, der Mitgliederschwund aber auch

Der Vergleich liegt natürlich nahe, wenn der Protest am Reformationstag inszeniert wird: Wie einst Luther bieten die Gläubigen dem Klerus die Stirn. Das ist auch für Nicht-Gläubige durchaus ein starkes Signal, es ist ein Widerstand, mit dem man sich leicht identifizieren kann.

Allerdings steht die Kirche unter Handlungsdruck. 2010 gab es noch 1,1 Millionen Mitglieder, 2020 nur noch 890 000 bei der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg – schlesische Oberlausitz – ein Konstrukt, dass 2004 als Antwort auf den Mitgliederschwund entstanden war. Dieser Trend wird weitergehen. Die Frage ist nur: Wird der Mitgliederschwund nicht sogar beschleunigt, wenn die Kirchenleitung die Basis verprellt?

Von Torsten Gellner