Umstrittener Saftladen: Jetzt spricht der Inhaber

Potsdam

Der Inhaber des Berliner Unternehmens Organic Superfruits GmbH weist die gegen ihn erhobenen Vorwürfe der Verbraucherzentrale Brandenburg (VBZ) zurück. Gökhan Acar sagte der MAZ, von „ Haustürgeschäften“ könne keine Rede sein. Er überrumpele seine Kunden nicht ungefragt, sondern vereinbare vorab am Telefon einen Termin für eine Saftverkostung. Im Anschluss daran bestellten die Kunden – oder eben nicht.

Einmischung von Kindern und Schwiegerkindern?

„Missverständnisse“ gebe es vor allem durch die nachträgliche Einmischung von Kindern und Schwiegerkindern, so Acar weiter. Er lösche die Kunden in diesem Fall sofort aus seiner Datei, „sonst gibt das nur Ärger“. Der Geschäftsmann betonte, dass gegen seine Vorläuferfirma Saftoase in diesem Zusammenhang 70 Strafanzeigen gestellt worden seien. „Alle Verfahren sind eingestellt worden.“

Die VBZ hatte Kunden davor gewarnt, bei Organic Superfruits zu kaufen. Das Unternehmen überrede vor allem Senioren dazu, exorbitante Mengen der überteuerten Säfte zu bestellen. Diese überstiegen den persönlichen Bedarf bei weitem.

Das Geld wird demnach direkt kassiert. Auch wenn Kunden die Verträge rechtzeitig widerriefen, blieben sie auf ihrem Saft sitzen, sagt die Verbraucherzentrale.

Von Thorsten Keller