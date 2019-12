Drei Brandenburger Polizisten waren Uniter-Mitglieder

Potsdam

Drei Angehörige der Brandenburger Polizei sind bis vor kurzem Mitglieder des umstrittenen Vereins Uniter gewesen. Das räumten Polizeifachhochschule und Präsidium am Mittwoch ein. Kritiker werfen dem Verein Verbindungen ins rechtsextreme Milieu vor.

Wie die Polizeiführung bestätigte, gehört ein Kriminalistik-Dozent der Polizei-Fachhochschule in Oranienburg ( Oberhavel) der von Veteranen der Spezialeinheiten von Armee und Polizei gegründeten Organisation an. Ein 52 Jahre alter Ausbilder der Hochschule habe nach einem Gespräch mit der Hausleitung angekündigt, den Verein zu verlassen. Er war, wie der „Tagesspiegel“ berichtet hatte, Regionalleiter des Vereins.

Hochschul-Präsident: „Ansehen beschädigt“

Fachhochschulpräsident Rainer Grieger sagte am Mittwoch: „Ich habe nach intensiven Prüfungen und persönlichen Gesprächen mit dem Dozenten bisher keine Veranlassung gesehen, ihn von seiner Aufgabe zu entbinden. Gleichwohl hat der Dozent selbst erkannt, dass die Diskussionen zu seiner Person in der Öffentlichkeit das Ansehen der im In- und Ausland hoch anerkannten Polizeiausbildung im Land Brandenburg beschädigen.“

Die Hochschule der Polizei am historischen Ort des ehemaligen Konzentrationslagers Sachsenhausen habe „die besondere Verpflichtung, in Lehre und Forschung unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen“, so Grieger.

Nach Angaben der Hochschule ist der Dozent seit 28 Jahren Angehöriger der Landespolizei. Zu seinem Kriminalistik-Studium in Berlin hatte ihn noch zu DDR-Zeiten die Staatssicherheit entsandt, wo er zuvor ein Praktikum gemacht habe. Sicherheitschecks habe er stets bestanden. 2012 und 2013 diente der Ausbilder im Kosovo und in Georgien.

Wappen mit Schwert

Außer dem Polizeiausbilder waren bis vor Kurzem nach Angaben des Polizeipräsidiums in Potsdam zwei weitere Beamte angehörige des Klubs, der ein Schwert im Wappen führt und Abzeichen an verdiente Mitglieder verteilt.

Beide Männer waren im Sommer von der Polizeiführung auf ihre Vereinsmitgliedschaft angesprochen worden und hatten daraufhin ebenfalls ihren Austritt erklärt, heißt es in einer Stellungnahme des Präsidiums. Ein Mann sei Student gewesen und sei jetzt Polizeibeamter, der andere habe seinen Dienstort in der Direktion Nord. Beide Männer arbeiteten nicht bei Spezialeinheiten, teilte das Polizeipräsidium mit.

Einer der beiden ebenfalls bis zum Sommer Uniter angehörigen Präsidiums-Bediensteten ist ein ehemaliger Bundeswehr-Soldat aus dem Kreis Oberhavel. Er bewirbt Erinnerungs-Aufnäher für getötete Armee- und Polizeiangehörige („Unvergessen“) und trägt diese laut seinem Facebook-Auftritt auch bei Einsätzen als Polizist an der Uniform. Laut Polizeipräsidium tragen Landesopolizisten aber „nur das Landeswappen“ auf der Uniform, so Präsidiumssprecher Torsten Herbst.

Präsidium will „nicht die Augen verschließen“

Was genau die Polizeiführung mit den Uniter-Mitgliedern im Sommer besprochen hat, behält das Ministerium für sich. Derzeit gebe es noch relativ wenige Erkenntnisse über den Verein, sagte Präsidiumssprecher Torsten Herbst. Die Behörde werde allerdings auch „nicht die Augen verschließen“.

Laut Bundesverfassungsschutz ist Uniter derzeit „kein Beobachtungsobjekt“. „Hinweisen auf extremistische Bestrebungen gehen die Sicherheitsbehörden weiterhin nach“, heißt es in einer Stellungnahme der Bundesregierung.

Ärger im Nachbarland

Uniter ist derzeit in den Schlagzeilen, weil fast die Koalition in Sachsen-Anhalt daran zerbrochen wäre. Am Wochenende hatte der Beisitzer des CDU-Kreisverbands Anhalt-Bitterfeld, Robert Möritz, seine Uniter-Mitgliedschaft gekündigt. Zuvor hatte er bei einer Sondersitzung seines Kreisvorstandes eingeräumt, vor Jahren als Ordner bei einer Neonazi-Demo dabei gewesen zu sein. Zudem hat er ein bei Neonazis beliebtes Tattoo. Zu diesem Zeitpunkt war er auch noch Mitglied bei Uniter.

Bekanntester Kopf von Uniter ist André S., ein ehemaliges Mitglied der Spezialeinheit KSK der Bundeswehr. Er war ins Visier der Behörden geraten, weil er als Administrator des so genannten „Hannibal-Netzes“ gilt, das sich auf einen „Tag X“ vorbereitet und der Prepper-Szene zugerechnet wird – Leute, die sich auf einen Zusammenbruch der staatlichen Ordnung vorbereiten und in weiten Teilen als rechtsextrem gelten. Laut „ Tagesspiegel“ wäre der Brandenburger Polizeiausbilder bei Uniter direkt André S. unterstellt gewesen.

Linke ruft Innenausschuss an

Die Linke in Brandenburg will den Fall des Polizeiausbilders in Oranienburg zum Thema des nächsten Innenausschusses am 8. Januar machen. Der Verein Uniter stehe „im Verdacht, Teil eines rechtsextremistischen Netzwerks zu sein“, äußerte der innenpolitische Sprecher Andreas Büttner. Man erwarte mehr Informationen, so Büttner.

Die Bundestags-Innenpolitikerin Martina Renner (Linke) sagt, es sei kompliziert, ein pauschales Urteil über den Verein Uniter zu fällen. „In dem Verein gab es Rechte, es gab rechtsterroristische Bestrebungen. Aber nicht jedes Uniter-Mitglied ist rechtsextrem. Wer aber als Distriktleiter oder als Ausbilder bei Uniter fungiert, bei dem muss man davon ausgehen, dass er in die Pläne von Gründer André S. eingeweiht war.“

Von Jan Sternberg und Ulrich Wangemann