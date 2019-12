Cottbus

Der Karpfen hat in Brandenburg als Speisefisch keinen leichten Stand. Dabei kann er nicht nur mit Umweltargumenten punkten: „Er ist als Pflanzenfresser anspruchslos und wird seit Jahrhunderten regional gezüchtet. Weil die Transportwege kurz sind, hinterlässt er außerdem einen niedrigen CO2-Abdruck“, zählt Thilo Maack, Fischerei-Experte bei Greenpeace, die Vorzüge auf.

Groß Schauen: Ein Karpfen liegt auf einem Kescher auf einer Wiese der Fischerei Köllnitz. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Kaum ein anderer Fisch sei nachhaltiger, bestätigt auch Bernd Norkeweit von der Brandenburger Kochfamilie, einem Zusammenschluss regionaler Köche. Der Karpfen ernähre sich von Insektenlarven oder werde mit minderwertigem Weizen gefüttert, der für die Ernährungsindustrie nicht mehr als Mehl gebraucht werde. Zudem werde er vor Ort gezüchtet und sei so zu hundert Prozent frisch.

Geschmack wird oft unterschätzt

In der Mark züchten nach Angaben des Landesfischereiverbandes 23 Betriebe Karpfen. Im vergangenen Jahr holten die Fischer 509 Tonnen aus den Gewässern, 2017 waren es 640 Tonnen. Zum Vergleich: 2017 kamen aus Forellenteichen 238 Tonnen Fisch. Laut dem Potsdamer Agrarministerium verfügt Brandenburg über etwa 4200 Hektar Teichwirtschaften, die vorrangig der Karpfenproduktion dienen. 88 Prozent der Teichlandschaften sind Bestandteil des europäischen Schutzgebietssystems „Natura 2000“, das heißt sie werden mit naturnahen Produktionsverfahren bewirtschaftet.

Über eine Rutsche gleiten Karpfen von einem Transporter in ein Hälterbecken der Fischerei Köllnitz. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Doch der Karpfen leidet unter seinem Image als „Morastfisch“ und wird nach Meinung von Köchen deshalb geschmacklich oft unterschätzt. Auch die vielen Gräten schrecken manchen ab, denn üblicherweise wird der Karpfen durchgegart als ganzer Fisch serviert. So hat er es schwer, in Privathaushalten auf den Tisch und in der Gastronomie auf die Speisekarte zu kommen. Dies ist noch am ehesten in ländlichen Gebieten der Fall.

Karpfen ist kein Saisonfisch

Norkeweit und seine Kochfamilie haben sich indes bewusst des Karpfens angenommen. „Der Geschmack, der bei vielen im Kopf ist, stimmt nicht mit dem der verkauften Fische überein“, sagt der 60-Jährige. Dafür leisteten die Fischer der Teichwirtschaft gute Arbeit, indem sie den Karpfen lange wässerten. Norkeweit und Köche aus unterschiedlichen Regionen Brandenburgs - darunter der Prignitz, der Lausitz und dem Fläming - wollen dem Süßwasserfisch wieder zu einem guten Ruf zu verhelfen. Auch dass dem Karpfen als Saisonfisch – etwa zu Weihnachten – nur eine Art Nische bleiben soll, wollen sie nicht hinnehmen.

Das Gericht "Karpfen blau mit Salzkartoffeln" ist auf einem Teller in der Fischgaststätte der Fischerei Köllnitz zu sehen. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Die Köche empfehlen deshalb nicht nur den Fisch als Ganzes sondern auch seine Filetstücke. Bei Rezepten auf der Internetseite der Kochfamilie können sich Genießer einen wässrigen Mund und Zauderer Inspirationen holen - so die Hoffnung.

Regionales Bier zum Essen

Ob „Gebratenes Karpfenfilet an lauwarmen Speckkartoffelsalat mit frittierten Kapern“ oder „Karpfenfilet gebacken in Ziegenkäsekruste mit Stout - Wacholdersauce und märkischer Rotknolle“ - die Gerichte seien für Familienessen, aber auch für Restaurant-Speisekarten bestens geeignet, findet Norkeweit. „Damit streuen wir die Nachfrage nach Karpfen über das ganze Jahr, nicht nur zwischen November und Februar“, sagt der Mann aus dem Landkreis Oder-Spree, der dafür auch regionale Anbieter ins Boot geholt hat.

Das Gericht "Karpfen blau mit Salzkartoffeln und Meerrettich" steht an einem Schild in der Fischgaststätte der Fischerei Köllnitz. Quelle: dpa-Zentralbild

Infolgedessen wird in Restaurants und Gasthäusern, darunter in Finsterwalde (Elbe-Elster), Schlepzig ( Dahme-Spreewald), Schwedt ( Uckermark) und Fürstenwalde ( Oder-Spree) zum Karpfengericht regional gebrautes Bier angeboten. Norkeweit: „Wir wollen ein Gericht haben, das identitätsstiftend ist und dass überdies die Fischer und auch die Kleinbrauer ihre Arbeit haben.“

Fürst Pückler aß häufig Karpfen

Auch der Cottbuser Koch Tim Sillack macht sich Gedanken über die Zubereitung. Im Frühjahr, wenn das neue Restaurant im Cavalierhaus im Schloss Branitz eröffnet werden soll, möchte er ihn auf der Speisekarte anbieten. Auch mit Blick auf den ehemaligen Schlossherrn, Fürst Pückler, fühlt sich Sillack verpflichtet. Der adlige Feinschmecker hatte den Spreewaldkarpfen häufig auf seiner Menükarte.

„Der Karpfen wird immer noch mehr aus Tradition zubereitet und nicht wegen des Genusses“, stellt der 31-Jährige fest und entwirft im Kopf schon mal Vorspeisen wie Karpfenröllchen aus Filet nach asiatischer Art. Dafür habe er Techniken gelernt, als er noch als Koch in Hamburg arbeitete. Sillack hätte gern ein Umdenken bei Süßwasserfischen: Während viele andere Arten überfischt seien, habe der Karpfen seit Jahrhunderten einen Platz in Brandenburg und ist ausreichend vorhanden.

Römer kultivierten den Karpfen

So sei die Teichwirtschaft aus Brandenburgs Geschichte und Kultur nicht wegzudenken, unterstreicht der Cottbuser. Aus Asien stammend, hätten die Römer den Karpfen in die Region gebracht und kultiviert. Über die Jahrhunderte entwickelte er sich dann zum Gericht während christlicher Fastenzeiten, die immerhin insgesamt 150 Tage dauerten. Das erklärt laut Sillack, dass viele Teichwirtschaften in der Nähe alter Klöster liegen. Die Mönche züchteten Karpfen als Fleischersatz.

Norkeweit gibt sich innovativ: „Mir schwebt ein Karpfenburger vor, mit dem vielleicht auch die Jugend an den Fisch herangeführt werden kann.“ Noch ist das nur eine Idee, aber in jedem Fall wollen er und seine Kochfamilie mehr Menschen vom Karpfen als schmackhaften Speisefisch überzeugen. Eine gute Gelegenheit dafür bietet die Agrarmesse „ Grüne Woche“ im Januar in Berlin.

Von RND/dpa