Kremmen/Fehrbellin

Geht es um Brandenburgs neuen Umgang mit seinem Problem-Moor, kommt man an Sebastian Petri momentan nicht vorbei. Stolz posiert der 36-jährige Landwirt mit dem Bart-Zopf vor seinem zur Moor-Raupe umgebauten Traktor, der wie ein Pistenfahrzeug in Skigebieten aussieht. „Ich will mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber die Raupe ist einzigartig in Europa“, sagt Petri und grinst.

Petri ist in Brandenburg Vorkämpfer für klimaschonende Landwirtschaft. Er darf sich offiziell Moor-Klimawirt nennen. Im vorigen Jahr erhielt er den Deutschen Landschaftspflegepreis. Seine Erklär-Formel ist einfach: „Trockene Moore setzen Kohlenstoffdioxid frei, nasse Moore speichern es.“

Also versucht Petri alles, damit die Feuchtgebiete feucht bleiben und der Wasserspiegel in den entwässerten Mooren angehoben wird. Es ist ein ewiger Kampf, da durch das jahrzehntelange Entwässern das Moor immer mehr zerstört wird und verschwindet. Neben Petri steht seine Frau Juliane und erklärt erst einmal die ungewöhnliche Agrarmaschine, die im Moor unterwegs sein kann, ohne einzusinken oder den Boden zu beschädigen. „Da wo der Traktor hängen bleiben würde, geht die Raupe rein“, sagt sie.

Moorraupe: Ohne Förderung des Landes wäre es nicht gegangen

Im Rhinluch bei Kremmen (Oberhavel), dem größten zusammenhängenden Moorgebiet Brandenburgs, bewirtschaftet das Ehepaar 286 Hektar Niedermoor-Grünland. Die Eltern von Sebastian Petri sind seit Mitte der 80er Jahre vor Ort. Doch auf dem sumpfigen Boden sind die Möglichkeiten für Ackerbau und Tierzucht begrenzt. Petri macht aus der Not eine Tugend und baut schilfartiges Rohrglanzgras an. Das verkauft er als Heu an Pferdehalter. Forscher sind dabei, daraus Graspapier oder Werkstoffplatten zu entwickeln. Petri hat auch 30 Wasserbüffel, doch das Fleisch lässt sich kaum vermarkten, wie er sagt.

Das Geschäft ist hart, ohne Förderung und Entschädigung des Landes wäre es nicht gegangen, sagt Petri. So gab es für den 250.000 Euro teuren Traktor einen 60-prozentigen Zuschuss. „Wir wollen nicht reich werden, aber leben“, sagt er, als er bei einem Besuch von Umwelt- und Agrarminister Axel Vogel (Grüne) seinen Moorhof samt Technik erläutern darf.

Allein in dem 16.000 Hektar umfassenden Moorgebiet im Rhinluch werden jährlich rund 500.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre abgegeben – auch durch die bisherige klassische landwirtschaftliche Nutzung. Das entspricht der jährlichen CO2-Emission von rund 50.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Umweltminister Axel Vogel (Grüne) im Kremmener Rhinluch. Quelle: Jens Kalaene/dpa

Moore in Brandenburg darf man sich nicht als sumpfige schwarze Erde vorstellen, sondern eher als hohe feuchte Graswiesen. An der höchsten Stelle des Oberes Rhinluchs steht Axel Vogel und blickt gebannt in die Weite der Landschaft auf das meterhohe Gras und die vielen Rohrkolben. Die Sonne brennt. Ein idealer Ort auch für Mücken und Bremsen, die zahlreich umherschwirren. Ob auch diese Wiesenlandschaft landwirtschaftlich genutzt werde, will der Minister von den mitgereisten Natur-Experten wissen. Dieses Areal sei in der moorschonenden Stauhaltung und werde bewirtschaftet, erzählt Norbert Schneeweiß von der Naturschutzstation. In den 70er und 80er Jahren seien an dieser Stelle noch grätenartig Entwässerungsgräben gebaut worden, um dem Moor das Wasser zu entziehen und den Boden für den Anbau von Getreide oder Kartoffeln nutzbar zu machen. Später wurden die Gräben wieder zugeschüttet, ein Damm gebaut, nach der Degradierung wuchs wieder die Vegetation.

700.000 Tonnen CO2 sollen eingespart werden

Ziel des Landes ist es, die Emissionen in den Moorgebieten deutlich abzusenken. Bis 2030 sollen jährlich „mindestens“ 700.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart werden. Die rot-schwarz-grüne Koalition hatte sich in ihren Verhandlungen 2019 auf ein breit gefächertes Klima-Moorschutzprogramm geeinigt und Geld zur Verfügung gestellt: 15,6 Millionen bis 2026. Die Mittel kommen aus dem Zukunftsinvestitionsfonds des Landes.

Die Grünen zählen das Programm zu ihren Erfolgen – durchgesetzt auch gegen Widerstände aus der konventionellen Landwirtschaft, die noch immer eine starke Lobby in der brandenburgischen SPD hat. Unterstützung erhielten die Grünen damals ausgerechnet vom früheren Umweltminister der SPD, Dietmar Woidke, wie sich Axel Vogel erinnert. Der Moorschutz soll auch Teil des Klimaplans werden. „Wir wollen aus den CO2-Emittenten CO2-Senken machen“, sagt Vogel.

Heftiger Gegenwind: Bund legt Moorschutz-Programm auf Eis

Doch der Weg, Moore nicht austrocknen zu lassen, ist noch weit und der Gegenwind oft heftig. So konnten sich im Bund Union und SPD auf den letzten Metern vor der Wahl nicht mehr auf die eigentlich geplante Moorschutzstrategie einigen. Das CDU-geführte Agrarressort und das SPD-geführte Umweltministerium lagen im Dauer-Clinch, der Entwurf ist nun Makulatur – vor allem zum Ärger von Umweltschützern. Für Brandenburg heißt das: Es gibt erst einmal kein Geld vom Bund, das Land muss seinen eigenen Weg gehen.

Vogels inoffizieller „Moorschutz-Botschafter“ Sebastian Petri indes wirbt gemeinsam mit dem Netzwerk Arge Klimamoor darum, dass sich seinem Beispiel auch andere Landwirte anschließen. Die seien durchaus bereit zur Mitwirkung, es müsse sich für sie aber auch lohnen, heißt es bei den Klimaschützern.

Petri ist wichtig, die Landschaft als Heimat zu erhalten, wie er sagt. Denn ohne eine Umkehr werde das Moor weiter verschwinden. Derzeit würde sich der Boden bereits jedes Jahr um 1,5 Zentimeter senken. Das Ehepaar Petri denkt auch an ihren dreijährigen Sohn, der vielleicht einmal in ihre Fußstapfen tritt. „Wir wollen unserem Sohn nicht eines Tages gegenüber stehen und er fragt uns, warum wir nichts gegen das Verschwinden des Moors getan haben, obwohl wir es ja gewusst haben.“

Von Igor Göldner