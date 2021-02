Umweltminister: Keine bedrohliche Lage durch Eishochwasser 

Bad Freienwalde

Die Lage durch das Eishochwasser an der Oder in Brandenburg ist nach Angaben von Umweltminister Axel Vogel (Grüne) nicht bedrohlich. „Die neuen Deiche sind auf eine solche Situation ausgelegt“, sagte Vogel am Freitag nach einem Besuch am Oderpegel Hohensaaten-Finow (Landkreis Märkisch-Oderland). „Wir erwarten keine Extremsituation“, sagte er.

Die Lage sei beherrschbar, auch wenn die Alarmstufe 2 knapp an die 3 herangeschrammt sei. Dann müsste der Landkreis Katastrophenalarm ausrufen, sagte Vogel. Zuletzt gab es 2018 Eishochwasser auf der Oder.

Das durch Dauerfrost entstandene Treibeis auf der Oder ließ die Wasserstände in den vergangenen Tagen um 150 Zentimeter im Bereich Schwedt und 220 Zentimeter im Bereich Hohensaaten ansteigen. Seit 14. Februar 2021 gilt am Oderpegel Hohensaaten-Finow die zweithöchste Alarmstufe 2. Aktuell liegt der Wasserstand dort 14 Zentimeter unter dem Richtwert für die Alarmstufe 3.

Die deutschen und polnischen Eisbrecher seien im Einsatz, sagte Vogel. Schon bis hinter Schwedt sei das Eis aufgebrochen. „Bis nächste Woche ist das erledigt“, sagte der Minister. Zu sehen seien aber bereits Schäden an Uferrändern, die durch die Eisblöcke und -schollen angerichtet wurden, die sich auftürmten und bewegten.

Von RND/dpa