Am deutsch-polnischen Grenzfluss Oder sind Ausbaumaßnahmen geplant. Umweltschützer sehen Nationalparks und Landschaftsschutzparks gefährdet. Sie fordern von Bund und Land mehr Schutz.

Der Sonnenaufgang scheint am frühen Morgen durch die Äste von Bäumen auf einer Wiese am deutsch-polnischen Grenzfluss Oder am Rande des Oderbruchs im Landkreis Märkisch-Oderland.