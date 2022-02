Potsdam

Die geringe Zahl von Autos auf den Straßen in Brandenburg infolge der Corona-Pandemie hinterlässt auch Spuren in der Verkehrsstatistik. Noch nie gab es seit 1990 so wenige Verletzte bei Verkehrsunfällen wie im vorigen Jahr. 10.026 Menschen kamen im Straßenverkehr zu Schaden, wie aus der Verkehrsunfallbilanz hervorgeht, die am Montag vorgestellt wurde. Das sind 135 weniger als 2020.

Auch die Zahl der Verkehrstoten sank um 13 auf 127 gegenüber dem Jahr 2020. Die Zahl der Verkehrsunfälle erhöhte sich im vergangenen Jahr um 411 auf 72.304.

Jeder zweite Tote kam wegen Raserei ums Leben

Jeder zweite Verkehrstote kam den Angaben zufolge 2021 wegen überhöhter Geschwindigkeit ums Leben – etwa 48 Prozent. Diese Zahl stieg im Vergleich zum Jahr davor (45,7).

Polizeipräsident Oliver Stepien sagte, insbesondere Raserei, Unachtsamkeit, aber auch Rücksichtslosigkeit, gepaart mit einer Überschätzung der eigenen fahrerischen Fähigkeiten führe regelmäßig zu Unfällen mit schwerwiegenden Folgen.

Die häufigste Unfallursache ist nach der Statistik das Nichteinhalten des Sicherheitsabstandes. Es gab im vorigen Jahr 6959 solcher Unfällen. Dieser Wert liegt in etwa auf dem Niveau von 2020 (6907).

Zahl von Unfallen mit Kindern gesunken

Unfallursache Nummer zwei ist überhöhte Geschwindigkeit (5332 Unfälle) – das ist ein Plus von 15,6 Prozent gegenüber 2020 (4611). Es folgen das Missachten der Vorfahrt (4362 Unfälle), Alkohol am Steuer (1051) und Fahren unte Drogeneinfluss (205).

Gesunken ist die Zahl der Verkehrsunfälle mit Kindern auf 681. Im Jahr 2020 waren es 720 Unfälle. Wie 2020 starben im vorigen Jahr auch zwei Kinder im Straßenverkehr. 866 Kinder wurden verletzt (2020: 884).

Von Igor Göldner