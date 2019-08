Ludwigsfelde

Ein Mann ist in der Nacht zum Samstag am Bahnhof in Ludwigsfelde durch einen Stromschlag an der Oberleitung schwer verletzt worden. Offenbar soll er gegen 1.30 Uhr auf dem Dach eines Zuges mitgefahren sein – und dabei einen Schlag abbekommen haben. Das berichtet das Newsportal TAG24.

Mann fängt Feuer

Die Kleidung des Mannes ging sofort in Flammen auf, anschließend fiel er vom Dach des Zuges und landete auf den Gleisen. Hilfsbereiten Zeugen gelang es schnell, das Feuer zu ersticken. Im Anschluss wurde der Mann von einem Hubschrauber abtransportiert.

Die Gründe, warum sich der Mann auf einem fahrenden Zug aufhielt, sind noch nicht geklärt. Inzwischen ermittelt die Polizei.

Von RND/mos