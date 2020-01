Potsdam

Auf der A 10 Südlicher Berliner Ring Richtung Spreeau ( Frankfurt/Oder) zwischen Potsdam und Ferch hat es am Mittwochmorgen einen Unfall gegeben. Die linke Fahrbahn zwischen Potsdam und Ferch ist blockiert, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin twittert. Nach bislang unbestätigten Meldungen, liegen Lkw-Teile auf der Fahrbahn. Autofahrer müssen mit einer längeren Fahrzeit rechnen. Außerdem weißt die ViZ darauf hin, eine Rettungsgasse zu bilden.

Von RND/mot