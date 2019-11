Lübben

Auf der B 115 hat es am Dienstagmorgen einen Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Fahrzeug eine Traktorkolone überholen. Dabei kam es zu einem Verletzten.

In Brandenburg werden am Dienstag mehr als 1500 Traktoren auf ihrem Weg zum Bauernprotest in Berlin erwartet. Aufgerufen zu der Sternfahrt zum Brandenburger Tor hatte die Bewegung „Land schafft Verbindung“. Darin haben sich Zehntausende Landwirte zusammengeschlossen, die mehr Mitsprache in der Agrarpolitik mit neuen Vorgaben zum Umwelt- und Tierschutz und ein besseres Ansehen ihres Berufsstandes in der Gesellschaft verlangen. Polizei und Organisatoren rechnen mit insgesamt rund 5000 Traktoren.

