Briesen (Mark)

Bei einem missglückten Überholmanöver in der Nähe von Briesen (Mark) im Landkreis Oder-Spree sind ein Autofahrer und sein eineinhalb Jahre alter Enkel verletzt worden. Beide seien am Samstag zwischen Biegen und Dubrow als letzte einer Kolonne von drei Fahrzeugen hinter einem Betonmischer hergefahren, berichtete die Polizei am Sonntag.

Der 53 Jahre alte Fahrer habe zum Überholen angesetzt, aber wegen tief stehender Sonne und Nebels nicht gesehen, dass der Lastwagen nach links abbiegen wollte. Er fuhr mit dem Auto in den Heckbereich des Betonmischers. Sein Enkel kam in ein Krankenhaus. Die beiden anderen Fahrzeuge wurden nicht beschädigt.

Von dpa