Potsdam

Auf dem südlichen Berliner Ring zwischen der Anschlussstelle Ferch und der Raststätte Michendorf in Fahrtrichtung Dreieck Nuthetal sind nach einem Unfall, der sich um kurz nach 9 Uhr am Freitagmorgen ereignet hat und an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren, zwei Fahrstreifen gesperrt.

Eine Polizeisprecherin sagte der MAZ, dass nach ersten Erkenntnissen sechs Fahrzeuge kollidiert sind, darunter auch ein Lkw und ein Fernbus. Die Unfallursache sei noch unklar, es gebe einen Leichtverletzten.

In Folge der Sperrung gibt es demnach bereits einen Stau, die Passierdauer liegt bei mehr als 30 Minuten – Tendenz steigend.

Von MAZonline