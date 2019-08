Potsdam

Für knapp jeden vierten Autofahrer mit reiner Kfz-Haftpflichtversicherung ändert sich die Regionalklasse. Nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) profitieren rund 5,1 Millionen Halter in 54 Bezirken von einer niedrigeren Einstufung. 4,2 Millionen in 50 Bezirken werden dagegen heraufgestuft. Für 32 Millionen Halter mit Kfz-Haftpflicht ändert sich in der neuen Regionalstatistik der Versicherer nichts.

Besonders gute Schadenbilanzen (und damit die Einstufung in eine niedrigere Regionalklasse –erreichten laut GDV Autofahrer in Brandenburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Die bundesweit beste Schadenbilanz in der Kfz-Haftpflichtversicherung errechneten die Statistiker für die Uckermark – hier waren die Schäden fast ein Drittel niedriger als im bundesweiten Durchschnitt.

Hohe Regionalklassen gelten insbesondere in den Großstädten sowie in Teilen Bayerns. Die schlechteste Schadenbilanz hatte demnach Berlin, wo die Haftpflichtschäden rund ein Drittel höher waren als im Bundesdurchschnitt. Bei den Vollkasko-Schäden sind es sogar 41 Prozent. Entsprechend fallen auch die Einstufungen aus: Berlin ist in der höchsten Haftpflicht-Regionalklasse (12), der Landkreis Uckermark in Regionalklasse 1.

Verschlechtert haben sich demnach die Regionalklassen in Brandenburg/Havel (von 5 auf 6) und im Landkreis Dahme/ Spreewald (von 1 auf 2). In den übrigen Städten und Kreisen hat sich nichts verändert. Hier die Zahlen auf einen Blick:

Barnim: 3

Cottbus: 1

Elbe-Elster: 1

Frankfurt (Oder): 2

Havelland: 2

Märkisch-Oderland: 2

Oberhavel: 3

Oberspreewald-Lausitz: 1

Oder-Spree: 2

Ostprignitz-Ruppin: 1

Potsdam: 7

Potsdam-Mittelmark: 2

Prignitz: 1

Spree-Neiße: 1

Teltow-Fläming: 1

Uckermark: 1

Auch in der Kaskoversicherung ändert sich den GDV-Zahlen zufolge wenig: Rund 100.000 Versicherte in Brandenburg profitieren von einer niedrigeren Klasse, für 87 Prozent der Kaskoversicherten gelten weiterhin die Klassen des Vorjahres.

Bei der Berechnung der Regionalklassen für die Haftpflicht werden nur die Aufwendungen der Versicherer für die Schäden Dritter berücksichtigt. Bei der Berechnung für Voll- oder Teilkasko fließen auch Schäden am eigenen Auto ein (etwa infolge von Wildunfällen, Glasbruch, Feuer und Vandalismus). Für die Statistik ist der Wohnsitz des Halters entscheidend - und nicht der Bezirk, in dem der Schaden entstanden ist.

Von MAZonline/tk