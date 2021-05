Potsdam

Die Corona-Impfbereitschaft in Brandenburg ist einer aktuellen Umfrage zufolge hoch. Sieben von zehn Brandenburgern wollen sich auf jeden Fall gegen Corona impfen lassen oder sind bereits mindestens einmal geimpft. Das geht aus dem Brandenburg-Trend von Infratest Dimap im Auftrag des RBB hervor.

Zwölf Prozent der Befragten gaben an, dass sie wahrscheinlich zur Impfung gehen. Zusammen würde diese Impfbereitschaft zu einer Impfquote von 82 Prozent führen. Bundesweit liegt diese Zahl bei 86 Prozent. Die Impfbereitschaft ist mit 90 Prozent bei älteren Brandenburgern besonders hoch. In der Altersgruppe über 65 Jahren gaben 56 Prozent an, dass sie bereits geimpft seien.

Lesen Sie auch Wie wirksam sind die verschiedenen Impfstoffe gegen Corona-Varianten?

Dagegen wollen sich sechs Prozent der Befragten wahrscheinlich nicht und zehn Prozent auf gar keinen Fall impfen lassen. Überdurchschnittlich hoch ist die Zahl der Impfverweigerer unter den Jüngeren. 17 Prozent der 16- bis 44-Jährigen wollen sich auf gar keinen Fall impfen lassen.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die politische Einstellung spielt eine Rolle, so der RBB. Jeder dritte AfD-Anhänger im Land (34 Prozent) will sich demnach auf keinen Fall impfen lassen, während Grünen-Anhänger und SPD-Anhänger nahezu komplett Ja zur Impfung sagen (97 beziehungsweise 98 Prozent).

In Brandenburg haben bislang 33,8 Prozent der Bevölkerung eine Erstimpfung erhalten, 13,4 Prozent der Bevölkerung sind schon vollständig geimpft. Bundesweit ist die Quote der Erstimpfungen deutlich höher (38,7 Prozent).

Für den Brandenburg-Trend wurden vom 12. bis 15. Mai 1.183 Wahlberechtigte im Land repräsentativ befragt.

Von MAzonline