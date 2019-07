Potsdam

Das Wetter in Brandenburg wird am Wochenende ungemütlich. Der Himmel am Freitag ist bedeckt, es kommt gebietsweise zu Schauern, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen sagte.

Nachmittags ziehen kräftige Schauer und Gewitter über den Raum Brandenburg/ Berlin. In den betroffenen Regionen weht ein steifer Wind mit einer Windgeschwindigkeit von rund 60 Kilometer pro Stunde. Bei Temperaturen bis zu 22 Grad ist das wenigstens angenehm.

Im Video: Das Wetter am Freitag

Wetter am Samstag

Auch am Samstag verschwinden die Wolken und der Regen nicht, nachmittags rechnet der DWD im Süden Brandenburgs mit Gewittern bei Höchstwerten von maximal 23 Grad.

Die Waldbrandgefahr sinkt laut Gefahrenindex des DWD in Brandenburg fast überall auf die niedrigste Stufe. Nur in Angermünde und Grünow soll die mittlere Gefahrstufe von 3 erhalten bleiben.

Von RND/dpa/lin