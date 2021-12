Ungewöhnlich hoher Krankenstand unter Brandenburgs Lehrern

Potsdam

Nicht nur wegen Quarantäne-Anordnungen wird der Schul-Alltag in Brandenburg derzeit belastet. Es sind auch überdurchschnittlich viele Lehrerinnen und Lehrer krankgeschrieben – und zwar nicht nur wegen einer Corona-Infektion.

Wie aus einem Bericht des Bildungsministeriums für den Bildungsausschuss des Landtags hervorgeht, waren zum zuletzt erhobenen Stichtag (8. November) 11,17 Prozent der Lehrer krankgeschrieben. Das sind 2,36 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresniveau. Im Oktober 2021 waren 9,26 Prozent der Pädagogen krankgeschrieben.

Extrem hohe Inzidenz bei Schülern

Corona hat damit wenig zu tun. Jahreszeitlich typische Erkältungskrankheiten könnten zusätzlich zur pandemischen Lage zu einem weiteren Anstieg beigetragen haben, heißt es in dem Bericht. Nur 0,29 Prozent der Beschäftigten hatten ein Corona-Attest. Vor einem Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt 1,7 Prozent.

In der letzten Kalenderwoche waren 4,95 Prozent der Schüler sowie 2,75 Prozent der Beschäftigten an Schulen in Quarantäne. Die Inzidenz unter Schülern ist enorm hoch.

In der Altersgruppe 5 bis 9 Jahre beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 1608 Fälle pro 100.000 Einwohner. Bei den Zehn- bis Vierzehnjährigen beträgt sie sogar 1910. In der Gruppe 15 bis 19 Jahre liegt die Inzidenz bei 1146.

Von Torsten Gellner