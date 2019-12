Teltower Rübchen, Nonnenfürzle, Kesselknall: Spitzenköche lernen Omas Rezepte kochen

Potsdam

Viel Wasser, eine Kartoffel und eine alte Dame. Mehr braucht es nicht für eine originale Funzelsuppe aus den Nachkriegsjahren. Damit liegt die Suppe im Trend, denn sie ist regional, saisonal und traditionell – aber vor allem sehr sehr dünn. Dennoch hat es eine 84-Jährige aus Rüdersdorf ( Märkisch-Oderland) mit ihrem Rezept in „Unser kulinarisches Erbe“ geschafft. Ein Kochbuch, das die Lieblingsrezepte der Ältesten unserer Gesellschaft gesammelt hat.

Warum ausgerechnet dieses Rezept für das Kochbuch ausgewählt wurde, weiß Doris Herrmann nicht. Ihr Lieblingsrezept ist die Funzelsuppe nicht. „Das Rezept ist aus der Not heraus geboren. Wir hatten früher nichts anderes“, erzählt sie. In der Nachkriegszeit aßen bis zu zehn Personen von dieser einen geriebenen Kartoffel mit Wasser. „Naja, man hat noch ein bisschen was reingespuckt“, ergänzt sie. Gemeint ist damit Mehl und alles, was die Suppe dicker macht.

Die Geschichte der Funzelsuppe ist eine bewahrenswerte

Gekocht wurde die Suppe damals unter schlechten Lichtverhältnissen. Denn auch Kerzen und elektrisches Licht waren Mangelware. So bekam die Suppe den etwas abwertenden Zusatz der „Funzel“, einer schlecht brennenden Lampe.

Die Erinnerung an die Suppe ist für Doris Herrmann keine schöne, aber dennoch eine bewahrenswerte. „Das erinnert an die alte Zeit, in der man aus Nichts etwas machen musste“, sagt sie.

Kochbuch soll Erinnerung erhalten

Das sehen auch die Kochbuch-Autoren Jörg Reuter und Manuela Rehn so. „Wir wollen die kulinarischen Erinnerungen erhalten, weil sie sonst mit den Senioren aussterben“, sagt Rehn. „Die Funzelsuppe kannten weder unsere Köche noch das Internet bis dato. Das kannten nur noch die Omis, die wir in Rüdersdorf gefragt haben“, erzählt sie weiter. Seit der Veröffentlichung des Buches haben sich die Google-Ergebnisse mit dem Begriff „ Funzelsuppe“ mehr als verdoppelt.

Für Rehn sind die Rezepte auch Ausdruck einer Kulturgeschichte. „In den Rezepten stecken unsere Wurzeln“, sagt sie. Die Rezepte zeigten, was es in unseren Regionen gab. Die bodenständige Küche sei aber auch durch Krieg und Flucht geprägt. Gerade in Berlin gäbe es viele Einflüsse aus Schlesien, erzählt sie.

In Seniorenheimen bleibt der kulinarische Genuss manchmal auf der Strecke

Mit Sellerie, Fenchel und Weißwein fällt die Zutatenliste im Kochbuch allerdings üppiger aus als das Original. Grund dafür sind vor allem „Spitzenköche, die versuchen ihre Identität im Regionalen und Traditionellen zu finden“. Gemeinsam mit Doris Herrmann und anderen Damen in einem Seniorenzentrum haben sie ein verfeinertes Brandenburger Menü gekocht.

Die Funzelsuppe ist ursprünglich ein Nachkriegsrezept. Aus einer Kartoffel sollte eine Suppe für mehrere Personen gekocht werden. Quelle: Jörg Lehmann

Dabei wollen die Autoren und Köche die Funzelsuppe nicht nur schmackhafter machen, sondern auch auf einen Missstand hinweisen. Blogs wie „Wir fotografieren unser Essen – Residenz Seniorenheim/Krankenhaus“ zeigen auf Essensfotos, das in Seniorenheimen, wo Experten für alte Rezepte leben, der kulinarische Genuss manchmal auf der Strecke bleibt.

Autorin wünscht sich bessere Esskultur

Autorin Manuela Rehn fragt sich deshalb: „Was ist, wenn wir alt sind? Wir sind Totalgenießer. Es wäre für mich unvorstellbar nicht mehr zu genießen und selbst zu kochen.“ Deswegen will sie schon jetzt mit dem Kochbuch auf die kulinarischen Experten in den Altersheimen aufmerksam machen.

Sie wünscht sich, dass das gemeinsame Kochen mit den Senioren in Altersheimen übernommen wird und sich die Esskultur bessert. Zumindest für Doris Herrmann hat sich das erfüllt. Sie kocht nun einmal im Monat in der Küche ihres Seniorenheims mit.

"Unser kulinarisches Erbe: Lieblingsrezepte der Generation unserer Großeltern" von Jörg Reuter und Manuela Rehn. Becker Joest Volk Verlag. 300 Seiten. 29,95 Euro. Quelle: Caro Hoene

Von Jan Russezki