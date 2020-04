Um die neue Polizeiführung Brandenburgs droht eine Schlammschlacht

Potsdam

Brandenburgs neuer Polizeipräsident Oliver Stepien will als eine seiner ersten Amtshandlungen zügig mit den Kollegen an der Basis ins Gespräch kommen. Das kündigte der 54-Jährige am Dienstag in Potsdam an. Zuvor war die Berufung des Berliners vom Kabinett gebilligt worden. Er soll sein Amt am 1. Mai antreten.

„Man kann an unterschiedlichster Stelle Konzepte und Ideen ausarbeiten, das nutzt aber nichts, wenn es nicht gelingt, die Kollegen des Basisdienstes ins Boot zu holen“, sagte Stepien im Anschluss an die Kabinettssitzung.

Anzeige

Es ist ein Signal an die Brandenburger Polizei, die die Berufung des Berliners kritisch beäugt. Ein Brandenburger wäre ihnen auf diesem wichtigen Posten lieber gewesen, hatte die einflussreiche Polizeigewerkschaft GdP im Vorfeld wissen lassen.

Weitere MAZ+ Artikel

„Frischer Impuls“

Stepien tritt die Nachfolge von Hans-Jürgen Mörke an, der im Dezember in den Ruhestand verabschiedet worden war. Stepien ist seit 1984 bei der Berliner Polizei. Er war mit der Bekämpfung von Rauschgiftkriminalität befasst, arbeitete für den Staatsschutz und leitete die Spezialeinheiten der Polizei. Zuletzt war er Vizechef des Berliner Landeskriminalamtes. An fachlichen Qualifikationen mangelt es ihm sicher nicht.

Das betonte auch Innenminister Michael Stübgen ( CDU) als er ihn am Dienstag vorstellte. Mit Stepien gewinne Brandenburgs Polizei einen Spitzenpolizisten, der über Jahre in wichtigen Funktionen Topleistungen gebracht habe, sagte er. „Er kommt aus der Region und ist ein frischer Impuls für unsere Polizei.“

Höppner wurde Kesy-Affäre zum Verhängnis

Doch dieser „frische Impuls“ könnte für Stübgen zur Belastungsprobe werden. Denn der Innenminister hatte eigentlich einen anderen Favoriten für die Spitze des Polizeipräsidenten vorgesehen: Polizeivizepräsident Roger Höppner. Doch der war vor allem den Grünen am Kabinettstisch ein Dorn im Auge. Höppner hatte die quasi unlimitierte Kennzeichenerfassung in Brandenburg verteidigt und in dieser sogenannten Kesy-Affäre keine allzu gute Figur gemacht.

Unterlegener Kandidat klagt

Am Ende hatte Höppner im Ringen um die Polizeiführung das Nachsehen. Und auch bei der Ernennung des neuen Leiters der Abteilung 4 im Innenministerium, der Fachaufsicht über die Polizei, ging Höppner leer aus. Diesen Posten soll Rainer Grieger, der bisherige Leiter der Polizeifachhochschule, übernehmen. Stügben wollte Grieger (57) am Dienstag eigentlich im Doppelpack mit Stepien der Öffentlichkeit präsentieren. Er ist laut Stügben eine „Instanz in der Brandenburger Polizei“. Doch die Personalie wurde kurzfristig verschoben.

Als Grund nannte Stübgen die Klage eines unterlegenen Bewerbers vor dem Potsdamer Verwaltungsgericht. Um wen es sich dabei handelt, wollte Stügben unter Verweis auf die Unabhängigkeit des Gerichts nicht sagen. Nach MAZ-Informationen ist es Roger Höppner. Es droht eine lange juristische Schlammschlacht mit politischen Nebenwirkungen.

„Wir haben nach Aktenlage entschieden“

Das Innenministerium weiß laut Stübgen erst seit Montagabend von der Klage. Dass es überhaupt einen zweiten Bewerber für den Abteilungsleiterposten gegeben hat, soll dem Ministerium nicht klar gewesen sein. Es habe nur eine Bewerbung, nämlich die Griegers, vorgelegen, so Stübgen „Wir haben nach Aktenlage entschieden.“ Einen Fehler bei der Berücksichtigung schloss er aus.

Der Posten des Abteilungsleiters ist nicht nur finanziell besser dotiert als der der Polizeivizepräsidenten. Er gilt auch als einflussreicher, da die Ministeriumsabteilung das Wirken der Polizei kontrollieren soll.

Der bisherige Vize-Polizeipräsident Höppner hatte sich vermutlich auch auf den Abteilungsleiterposten im Ministerium beworben, weil der Inhaber dieses Spitzen-Jobs im Gegensatz zum Präsidentenamt generell kein politischer Beamter ist. Politische Beamte können viel leichter abberufen werden als Laufbahnbeamte.

Bewerbung gilt als Politikum

Höppners Kandidatur ist obendrein ein Politikum, weil er im Fall seiner Ernennung Nachfolger des ehemaligen Richters Herbert Trimbach geworden wäre. Höppner und Trimbach gelten aber als Intimfeinde seit Trimbach sich im Ministerium offen gegen die millionenfache Aufzeichnung von Auto-Kennzeichen (“Kesy“) gestellt und die sofortige Abschaltung des Systems gefordert hatte – ein von Höppner sehr geschätztes und gegen jede Kritik verteidigtes Fahndungsmittel. Trimbach wurde Mitte 2019 kaltgestellt und auf einen anderen Posten komplimentiert.

Jedoch stützte die Datenschutzbeauftragte des Landes Trimbachs Position und erklärte, die Datensammlung sei unzulässig. Ebenso äußerte sich eine Versammlung aller bundesdeutschen Datenschützer. Vor dem Landesverfassungsgericht liegt nun eine Klage gegen das Kesy-System zur Entscheidung.

Jurist Trimbach ist von der neuen Ministeriumsspitze mittlerweile gewissermaßen rehabilitiert worden. Innenminister Stübgen hat ihn unlängst gebeten, trotz Erreichen der Altersgrenze im April seine jetzige Funktion als Abteilungsleiter für Rechtsfragen, Wahlen und Ausländerangelegenheiten bis zum Jahresende auszufüllen.

„Ich komme gern nach Brandenburg “

Innenminister Stübgen trat am Dienstag dem Eindruck entgegen, Oliver Stepien sei nur zweite Wahl. „Das ist nicht richtig. Es gibt nur die Wahl des Kabinettes und der Koalition“, sagte er. Es habe eine Abwägung zweier Personalvorschläge gegeben. „Das ist ganz normal“, so Stügben.

Stepien sagt, er freue sich auf seine neue Aufgabe und auf die gute Zusammenarbeit mit seinem Vize Roger Höppner. Seinen neuen Kollegen bescheinigt er zunächst einmal gute Arbeit. Die Kriminalitätsrate sei auf dem niedrigsten Stand seit 20 Jahren, die Zahl der Verkehrstoten sei auf dem zweitniedrigsten Stand seit Gründung des Landes. „Ich komme gerne nach Brandenburg“, sagt Stepien.

Von Torsten Gellner