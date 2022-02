Unterschiedliche 2G-Regelungen in Berlin und Brandenburg: Jeder für sich

Potsdam

Berlin und Brandenburg haben es mal wieder nicht hinbekommen, sich in einer simplen Frage nicht abzustimmen. In der Hauptstadt gilt 2G immer noch in den Geschäften, in Brandenburg ist die Regelung aufgehoben. Resultat: Einkaufstourismus von Berlinern nach Brandenburg am Wochenende. Das ist an sich nicht schlimm, die Brandenburger Händler freuten sich sogar über ein paar Kunden mehr.

Im Zweifel macht jeder seins

Die Sache zeigt aber, wie es um die viel beschworene Zusammenarbeit bestellt ist. Im Zweifel macht jeder seins. Den Bürgern ist längst völlig egal, ob sie gerade die Landesgrenze passieren, ob sie noch in Falkensee oder schon ins Spandau sind. Brandenburger kaufen in der Steglitzer Schlossstraße ein, Berliner im B5-Center in Wustermark – die Region ist ein Wirtschaftsraum. Nur die Verwaltungen erinnern uns immer wieder daran: Der Länder-Egoismus ist nicht überwunden. Die notwendigen Feinabstimmungen im Rahmen des Pandemie-Managements zeigten das deutlich. Ob Öffnungsmodalitäten für die Gastronomie, Weihnachtsmärkte, Ferienbeginn – immer wieder schert ein Partner aus.

Machtspielchen in Berlin

Die Spannungen innerhalb der neuen Berliner Landesregierung haben die Abstimmungen weiter verkompliziert. Die rot-grün-roten Machtspielchen – konservative Chefin, linker Senat – dürften in Berlin entscheidend sein – das „Umland“ spielt bei solchen Erwägungen keine große Rolle.

Von Ulrich Wangemann