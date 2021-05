Unterstützung für Familien in Brandenburg: Der neue Familienpass ist da

Potsdam

Pünktlich zum Internationalen Kindertag am 1. Juni erscheint in Brandenburg der neue Familienpass. „Ich freue mich sehr, dass wir mit diesem Angebot auch Dankeschön sagen können für das, was Brandenburgs Familien in den letzten Monaten geleistet haben“, sagte Sozialstaatssekretär Michael Ranft am Montag. Kinder, Jugendliche und Familien hätten bei der Bewältigung der Pandemie große Opfer bringen und mit vielen harten Einschränkungen leben müssen, betonte Ranft. Nun sei es an der Zeit, „Versäumtes nachzuholen“.

Familienpass bietet Rabatte und freien Eintritt

Der Familienpass bietet Familien in Brandenburg zahlreiche Rabatte und freien Eintritt für 407 Familienattraktionen und wird jährlich vom Sozialministerium mit Unterstützung der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH herausgegeben. Dass die 314 Seiten starke Broschüre auch in diesem Jahr trotz der Corona-Krise erscheinen könne, sei auch den Anbieterinnen und Anbietern zu verdanken, sagte TMB-Geschäftsführer Dieter Hütte: „Die Akquise für den Familienpass 2021/2022 hat mitten im Lockdown stattgefunden. Unser großer Dank gilt daher den vielen Anbieterinnen und Anbietern, die sich trotz der so schwierigen Rahmenbedingungen der letzten Monate für eine Beteiligung entschieden haben.“

Zu den neuen Attraktionen im Familienpass gehören unter anderem der IndoorFreizeit- und Erlebnispark Funtasy World in Wittenberge (Prignitz), das Luftfahrtmuseum Finowfurt (Barnim) und Laacky’s Goldgrube in Buchenhain (Uckermark). Für Menschen mit Behinderungen sind barrierefreie Angebote vorgesehen.

Familienpass soll kulturelle Teilhabe ermöglichen

Bestandteil des Familienpasses ist auch ein Gewinnspiel, an dem man online auf der Familienpass-Website teilnehmen kann. Die Preise werden zwischen Juli und November monatlich verlost, Teilnahmeschluss ist der 30. November. Im Dezember erfolgt die Verlosung der drei Hauptpreise. Der Familienpass ist vom 24. Juni 2021 bis 30. Juni 2022 gültig und gegen eine Schutzgebühr von 2,50 Euro landesweit im erhältlich. Ausgabeorte sind neben dem Zeitschriftenhandel, Schulen und Kindertagesstätten, Touristeninformationen und Ämter, Familienverbände, Buch- und Spielzeughandlungen, Rabattanbieter, Bibliotheken und alle Filialen von Getränke Hoffmann.

Der Familienpass Brandenburg ist eine zentrale Maßnahme des Familien- und Kinderpolitischen Programms der Landesregierung. Er wurde im Auftrag des Sozialministeriums von der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH erarbeitet. Ziel des Familienpasses ist es, Familien unabhängig vom Gehalt die Teilhabe an Kultur- und Freizeitaktivitäten zu ermöglichen.

Kinderreiche Familien haben hohen Bedarf an Unterstützung

Gerade für kinderreiche Familien und Alleinerziehende sind vergünstigte Angebote besonders wichtig, das zeigt eine Evaluation zur Familienpolitik in Brandenburg aus dem Jahre 2019, nach der rund 84 Prozent der befragten Familien einen Bedarf an Vergünstigungen äußerten.

Nach Alleinerziehenden sind Familien mit drei oder mehr Kindern die Gruppe mit der höchsten Armutsgefährdung. Als armutsgefährdet gilt nach EU-Standard, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Nettoeinkommens zur Verfügung hat. In Brandenburg sind das bei einem Ein-Personen-Haushalt laut Statistikamt 1.030 Euro im Monat.

Jeder fünfte Minderjährige in Brandenburg galt 2019 als armutsgefährdet. In der Gruppe der 18- bis unter 25-Jährigen war es sogar jeder vierte Brandenburger. Seit Beginn der Corona-Krise warnen Sozialverbände vor einer Verschärfung der Armut in Brandenburg.

Von Gesa Steeger