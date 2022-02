Potsdam

Rund anderthalb Jahre nach Inbetriebnahme des Flughafens BER soll die Bau- und Pannengeschichte um das milliardenschwere Infrastrukturprojekt auch in Brandenburger Landtag noch einmal grundlegend untersucht werden. Weil sie über mehr als ein Fünftel der Stimmen verfügt, konnte die AfD-Fraktion am Mittwoch einen Untersuchungsausschuss erfolgreich beantragen. Die übrigen Fraktionen enthielten sich bei der Abstimmung. Eine Gegenstimme kam aus den Reihen der Linken. Birgit Bessin (AfD) soll den Ausschuss leiten.

„Dieses Desaster einer scheinbar niemals endenden Baustelle muss aufgearbeitet werden“, sagte Daniel Freiherr von Lützow (AfD). Man wolle Lehren aus dem verunglückten Projekt ziehen, um es in Zukunft besser zu machen. 167 Fragen hat die Fraktion in ihrem Untersuchungsauftrag festgehalten, die sich um die Kostenentwicklung, Bauverantwortlichkeiten, falsche Fluggastprognosen, Standortfragen, den Schallschutz und um Verstöße gegen das Nachtflugverbot drehen.

AfD schrieb bei Berliner Abgeordneten ab

Dabei geriet die AfD-Fraktion am Mittwoch jedoch unter Plagiatsverdacht. Denn mehrere Fragen ihres Untersuchungsauftrags sind wortwörtlich aus dem Fragenkatalog zum zweiten Berliner U-Ausschuss übernommen. Denn das Berliner Abgeordnetenhaus hat das Airport-Debakel bereits zweimal ausgiebig untersucht. Dass man sich daraus bedient hat, wollte Freiherr von Lützow gar nicht abstreiten. „Ja, das stimmt. Trotzdem sind immer noch Fragen komplett offen“, sagte er.

Auf immerhin mehr als 900 Seiten wurden die Ergebnisse des letzten Berliner U-Ausschusses ausgebreitet. Das Papier enthält auch zahlreiche Lehren für Großprojekte. Die Flughafengesellschaft sei mit dem Bau eines solchen Großprojektes überfordert gewesen, heißt es etwa. „Ihr fehlte die Bauherrenkompetenz. Daher ist bei solchen Großprojekten nach der Standortentscheidung der Aufbau einer Projektgesellschaft, die die Funktion und Interessen des Bauherren übernimmt und die Verantwortung ab der Vorbereitung der Planfeststellung trägt, zu empfehlen“, lautet eine der Schlussfolgerungen.

Kosten von einer Million Euro

Fast unisono als teuer und überflüssig lehnten Vertreter der übrigen Fraktionen denn auch das Ansinnen der AfD ab – zumal der Airport ja inzwischen seit Ende Oktober 2020 am Netz ist. Die Kosten des Untersuchungsausschusses bezifferte der SPD-Abgeordnete Ludwig Scheetz auf knapp eine Million Euro. Dabei habe der Landtag den Bau des Flughafens von 2013 bis zum vergangenen Jahr mit einem Sonderausschuss eng begleitet und beschäftige sich damit weiter in einem Unterausschuss des Finanzausschusses, so Scheetz.

Der finanzielle Aufwand ist das eine, der personelle und zeitliche das andere. Warum beantragt die AfD den Ausschuss nun, zur Halbzeit der Legislaturperiode? Andreas Büttner (Linke) mutmaßt, dass die Fraktion eine Bühne für politische Schaukämpfe suche. „Es ist ihr gutes Recht, einen solchen Ausschuss einzusetzen“, sagte er. „Aber was Sie bekommen werden, ist ein engagiertes Mitarbeiten und eine klare Fokussierung auf die Themen“, kündigte Büttner an. „32 Jahre Entstehungsgeschichte des BER können vom Landtag kaum in dieser Legislaturperiode untersucht werden“, sagte er.

Welche Fragen sind wirklich noch offen?

Ähnlich äußerte sich Thomas von Gizycki (Grüne). „Wir fragen uns wirklich, wo die noch ungeklärten Fragen sind, die einen solchen Aufwand rechtfertigten“, sagte er und kündigte an, dass man sich die Vorarbeit der beiden Berliner Ausschüsse zunutze machen werde. „Wir werden in vielen Fragen auf die Protokolle der beiden Berliner Ausschüsse zurückgreifen – und dann wird es auch effizient werden.“

Selbst Péter Vida, der mit den Freien Wählern den Flughafenbau seit Jahren äußerst kritisch begleitet, fragte sich, ob ein weiterer U-Ausschuss zu diesem Zeitpunkt das richtige Instrument sei. Die Freien Wähler hatten vor sechs Jahren selbst einen solchen Ausschuss gefordert – aber da lag die Eröffnung des Airports eben noch in ferner Zukunft. „Wichtiger ist, dass die Haushaltskontrolle Einzug hält“, sagte Vida und forderte, dass keine weiteren Mittel für den Flughafen freigegeben werden, ohne belastbaren Aussagen über die Zukunft des finanziell angeschlagenen Projekts.

Von Torsten Gellner