Unterwegs mit dem Fanprojekt Babelsberg an die polnisch-ukrainische Grenze

Potsdam

Viele Potsdamer Privatpersonen und Initiativen haben in den vergangenen Tagen Hilfstransporte für die Ukraine organisiert. Auch das Fanprojekt Babelsberg, das seit mehr als 20 Jahren Jugend- und Bildungsarbeit in Potsdam betreibt, will einen Beitrag leisten. Bis Donnerstagabend konnten Potsdamerinnen und Potsdamer ihre Spenden im Fanladen in der Rudolf-Breitscheid-Straße abgeben. Kistenweise Windeln, Konserven, Einwegmasken und Erste-Hilfe-Utensilien sind so zusammengekommen.

Beteiligung aus Cottbus, Senftenberg und Frankfurt (Oder)

Die Initiative für die Hilfsaktion kam von dem Träger des Fanprojektes, der Stiftung Sozialpädagogisches Institut (SPI). Der Projektleiter vom Fanprojekt Babelsberg Max Wittmann sieht sich in der Pflicht: „Das ist eine Sache, die es zu machen gilt, wenn man die Ressourcen dazu hat und die haben wir. Wir haben einen Bus, wir haben ein großes Helfernetzwerk. Deswegen war es gar keine Frage“.

Nicht nur das Fanprojekt macht sich auf den Weg: Auch soziale Projekte aus Senftenberg, Cottbus oder Frankfurt (Oder) haben sich der Aktion angeschlossen. Insgesamt fast zwölf Busse soll die Kolonne umfassen, die am Samstagmittag nach Polen aufbricht.

Der Potsdamer Teil des Konvois bereitet sich auf die Abfahrt aus Babelsberg vor. Quelle: Lena Köpsell

Das erste Etappenziel: eine Raststätte bei Cottbus. Dort wollen sich die Initiativen aus ganz Brandenburg versammeln und dann gemeinsam in die Nähe der polnisch-ukrainischen Grenze fahren. Nach einer Übernachtung im Grenzgebiet sollen die Hilfsgüter am Sonntagmorgen an eine ukrainische Hilfsorganisation übergeben werden, welche die gesammelten Spenden dann weiter im Land verteilt. Auf dem Rückweg nach Potsdam wollen die Unterstützerinnen und Unterstützer ukrainische Geflüchtete mit nach Potsdam zurücknehmen.

Von Lena Köpsell