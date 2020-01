Geld beim Krebsregister Berlin und Brandenburg veruntreut

Potsdam

Beim Klinischen Krebsregister Berlin und Brandenburg (KKRBB) mit Sitz in Cottbus wurde offenbar Geld veruntreut. Das gab das Register am Freitagmittag selbst bekannt. Betroffen sind demnach Geldflüsse in Brandenburg, die „im Zusammenhang mit der Übernahme der Tätigkeit der Vorläufereinrichtung“ stehen, hieß es in der Mitteilung.

Über die Höhe des Schadens oder die Dauer der Veruntreuung wollte das KKRBB am Freitag keine weiteren Auskünfte geben. „Wir wissen selbst erst seit Kurzem davon“, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. „Wir sind das Opfer und müssen nun genau prüfen“. Auch die Geschäftsführerin Anett Tillack wollte sich auf Nachfrage nicht weiter äußern.

KKRBB stellt Strafanzeige

Das KKRBB teilte mit, dass es Strafanzeige gestellt und eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt habe. Der normale Geschäftsbetrieb des Registers und die Auszahlung an Ärzte seien aber nicht beeinträchtigt. Auch die Daten der Tumorpatienten seien sicher.

Das Klinische Krebsregister erfasst möglichst umfangreich die Erkrankungsfälle im Land, deren Therapie und den Krankheitsverlauf. Ärzte in Praxen und Krankenhäusern sind verpflichtet, bestimmte Daten von Tumorpatienten an die Krebsregister zu übermitteln. Geld bekommt das Krebsregister, das vom Land beauftragt wird über eine Fallpauschale von den Krankenkassen.

Von Ansgar Nehls