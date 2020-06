Potsdam

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt ab Samstagmittag vor schweren Gewittern in Brandenburg und Berlin. „Wir haben sehr wahrscheinlich eine Unwetterlage“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Samstagmorgen. Dabei soll es vereinzelt auch zu Starkregen mit Mengen von 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter kommen und es sollen Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometer pro Stunde erreicht werden.

Auch Hagel mit einer durchschnittlichen Korngröße von drei Zentimetern ist laut DWD wahrscheinlich. Zudem könnten mehrere Gewitterfronten zusammenwachsen. Dabei könne es auch zu Regen mit bis zu 50 Liter pro Quadratmeter kommen.

Sonntag soll sich die Wetterlage beruhigen

Die Temperaturen erreichen am Samstag bis zu 29 Grad. In der Nacht zum Sonntag ziehen die Gewitter der Prognose zufolge dann in Richtung Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern weiter.

Am Sonntag sei eine deutliche Beruhigung zu erwarten, so der DWD. Nachmittags sei zwar noch mit einzelnen Schauern im Havelland und in der Prignitz zu rechnen, ansonsten soll es aber überwiegend sehr warm und trocken bleiben – auch in Berlin.

Von RND/mot/dpa