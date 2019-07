Potsdam

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Samstagnacht vor möglichen schweren Gewittern in Brandenburg und Berlin.

Das Unwetter zieht linienförmig über die Mark hinweg. Von Neuruppin, Brandenburg an der Havel, Potsdam und Königs Wusterhausen ist beinah ganz Brandenburg betroffen. Auch Berlin bleibt nicht verschont.

Lokal könnten die Gewitter auch unwetterartig ausfallen. Hagelkörner könnten nach den DWD-Angaben bis zu einem Durchmesser von drei Zentimeter groß werden. Auch schwere Sturmböen um 100 Kilometer pro Stunde oder sogar orkanartige Böen von bis zu 110 Kilometer je Stunde seien lokal nicht ganz ausgeschlossen.

Wetter in Potsdam

In Potsdam ist das Gewitter dann aber doch leichter ausgefallen als erwartet. In den späten Abendstunden blitzte es vermehrt, doch der Donner blieb weitesgehend aus. Auch der Regen ließ nach. Die Wetterwarnung gilt bis 3 Uhr in der Nacht.

Von RND/dpa