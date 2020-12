Potsdam

Die Plakatwerbung der SPD mit dem Logo „Ministerpräsident“ im Wahlkampf um das Bürgermeisteramt in Neuruppin stellte einen klaren Verstoß gegen die Regeln der Landesregierung dar. Das räumte am Mittwoch im Hauptausschuss des Landtags überraschend die Chefin der Staatskanzlei, Kathrin Schneider ( SPD), ein. Zugleich scheiterte in der Sitzung der Versuch der Opposition, der Regierung deshalb eine Missbilligung auszusprechen. Ihr fehlen dazu die Mehrheiten im Ausschuss.

Bisher hieß es aus den Koalitionsfraktionen, ein solches Regelwerk aus der rot-roten Vorgängerkoalition gelte nicht mehr. Im Mai 2018 hatten SPD und Linke eine Vereinbarung über „regierungsamtliche Öffentlichkeitsarbeit“ in Wahlkampfzeiten getroffen. Dort wurde klar geregelt, dass sich Regierungsmitglieder aus Wahlkämpfen raushalten müssen und auf den Wähler nicht einwirken dürfen.

„Natürlich hätte auf dem Plakat nicht Ministerpräsident stehen dürfen“

Staatskanzleichefin Schneider ( SPD) sagte: „Dieses Regelwerk nutzen wir weiter.“ Jeder Minister und jede Ministerin habe mit der Ernennungsurkunde dieses Papier erhalten. „Natürlich hätte auf dem Plakat nicht Ministerpräsident stehen dürfen“, sagte sie. Das sei völlig unstreitig. „Das war ein bedauerlicher Fehler einer Parteigliederung“, sagte Schneider und stellte klar, dass die Staatskanzlei das Plakat „nicht freigegeben“ habe. Aber Dietmar Woidke habe als Landesvorsitzender der SPD dafür die Verantwortung übernommen und sich entschuldigt, so Schneider.

Zu einem heftigen Wortgefecht kam es zwischen den Fraktionschefs von CDU und Freien Wählern, Jan Redmann und Peter Vida. Redmann sagte, die von Rot-Rot erlassenen Regelungen hätten sich als nicht ausreichend und praktikabel erwiesen. Deshalb müssten sie von der Koalition konkretisiert werden. Vida wiederum wunderte das. Wenn es gar kein Regelwerk der Regierung gebe, hätten CDU und Grüne auch keine Kritik an der SPD üben brauchen. Vida vermutet den Grund darin, dass CDU und Grüne gemeinsam in Neuruppin den Amtsinhaber unterstützt hatten.

Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) hatte bei der Bürgermeisterwahl in Neuruppin für den SPD-Kandidaten Nico Ruhle auf Plakaten geworben. Ruhle gewann in der Stichwahl gegen den Amtsinhaber Jens-Peter Golde. Auch SPD-Generalsekretär Erik Stohn hatte den Fehler eingeräumt. Er sprach von einem „Missgeschick“, das in der „Hektik“ am Ende des Wahlkampfs passiert sei. Die Landesparteizentrale sei nicht involviert gewesen.

Von Igor Göldner