Potsdam

In Brandenburg ist in den vergangenen 24 Stunden ein neuer Covid-19-Fall gemeldet worden. Laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit sind damit insgesamt 3659 Infektionen statistisch erfasst (Stand: Montag 8 Uhr).

Aktuell werden sieben Patienten stationär behandelt, zwei davon werden maschinell beatmet. 3370 Menschen gelten als genesen, somit liegt die Zahl der akut Erkrankten bei circa 120.

Anzeige

Deutschlandweit haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut ( RKI) 436 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich somit mindestens 216.327 Menschen in Deutschland nachweislich angesteckt (Stand: Montag, 0 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bei 9197. Nach RKI-Schätzungen haben 197.400 Menschen die Infektion überstanden.

Weitere MAZ+ Artikel

Am Samstag waren 1122 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet worden. Auch am Freitag und Donnerstag lagen die Zahlen erstmals seit Anfang Mai wieder über der Schwelle von 1000 Fällen. Die am Montag bekannt gegebenen Zahlen der Neuinfektionen sind aber meist vergleichsweise niedrig, weil am Sonntag nicht alle Gesundheitsämter ihre Werte übermitteln.

Von MAZonline