Die zuletzt Ende Juni modifizierte Corona-Verordnung des Landes Brandenburg wird um drei Wochen bis zum 4. September verlängert. Das entschied das Kabinett. Die wichtigste Neuerung ist die bereits in der vergangenen Woche angekündigte Maskenpflicht in Schulgebäuden und Horten. Diese gilt nicht im Unterricht und auf dem Pausenhof. „Aus pädagogischen Gründen haben wir uns klar gegen Masken im Unterricht entschieden“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD).

Weil in Brandenburg schon fünfjährige Kinder eingeschult werden können, gilt die Maskenpflicht in Schulen und Horten ab dem vollendeten fünften Lebensjahr. Punktuelle Schul- oder Kitaschließungen wegen lokaler Corona-Ausbrüche könne er nicht ausschließen, so Woidke. „Dieses Risiko gehen wir ein. Kinder haben ein Recht auf Bildung.“

Ebenfalls neu in der Corona-Verordnung sind Erleichterungen für die berufliche Aus- und Weiterbildung. Wie in der Schule werden hier die Abstandsregeln aufgehoben, im Gegenzug gilt eine Maskenpflicht.

Geändert wurde auch die Quarantäneverordnung des Landes: Reiserückkehrer aus RKI-Risikogebieten müssen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen, nicht in Quarantäne. Dietmar Woidke sagte dazu, es sei gut, dass die Testpflicht eingeführt worden sei. „Es ist aber nicht gut, dass Tests für Menschen, die bewusst in Risikogebiete reisen, vom Steuerzahler bezahlt werden.“ Es sei nicht zu vermitteln, „dass die Allgemeinheit dafür die Kosten zu tragen hat“.

Unverändert gilt, dass Clubs und Diskotheken „aufgrund des höheren Infektionsrisikos“ geschlossen bleiben, ebenso Bordelle und Swingerclubs sowie Dampfsaunen. Das Verbot von Großveranstaltungen (Volksfeste, Konzerte, Sportevents) mit mehr als 1000 Personen gilt unverändert vorerst bis zum 31. Oktober. Ausnahmen sind aber möglich –für Autokino-Veranstaltungen. Damit reagiert das Land auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg vom 21. Juli.

Zur Corona-Lage in Brandenburg sagte Woidke, das Land sei in „einer relativ guten Situation“, verglichen mit der Lage in anderen Bundesländern oder dem Ausland. In den letzten sieben Tagen wurden demnach 2,3 Infektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) brachte den Ernst der Lage mit einer Zahl auf den Punkt: Weltweit gibt es inzwischen mehr als 20 Millionen Infizierte. Nonnemacher verwies auch auf die verschärfte Maskenpflicht oder nächtliche Ausgangssperren in Ländern wie Frankreich, Belgien und Österreich. „Die Ansteckungsgefahr wird wieder größer. Nach der Reisezeit und dem Schulstart befinden wir uns aus infektiologischer Sicht in einer schwierigen Phase.“

