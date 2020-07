Potsdam/Berlin

Nur noch etwa 80 akute Coronavirus-Patienten gibt es in Brandenburg. Das geht aus den jüngsten Zahlen des Gesundheitsministeriums in Potsdam hervor. Demnach gab es innerhalb der letzten 24 Stunden keinen neuen laborbestätigten Covid-19-Fall. So bleibt die Zahl der nachgewiesenen Infektionen unverändert bei 3482 (Stand Montag, 8 Uhr). Aktuell werden sieben Patienten stationär behandelt, davon werden zwei maschinell beatmet. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen circa 3230 Menschen als genesen, es gab bislang 173 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Deutschlandweit haben die Gesundheitsämter dem) 159 neueinnerhalb eines Tages gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der198.963 Menschen innachweislich mitangesteckt. (Stand Montag, 0 Uhr). Instarben den RKI-Angaben zufolge bislang 9064 Infizierte, 185.100 Menschen haben die Infektion überstanden. Damit liegt die Zahl der akut Erkrankten inetwa bei 4900.

Von MAZonline