Potsdam

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle in den letzten 24 Stunden um 17 erhöht. Die meisten neuen Fälle (sechs) wurden aus dem Kreis Prignitz gemeldet. Laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit sind nun insgesamt 3782 Infektionen statistisch erfasst (Stand: Donnerstag, 8 Uhr). Aktuell befindet sich nur noch ein Coronavirus-Patient in stationärer Behandlung. Die Zahl der akut Erkrankten wird auf 170 geschätzt. 173 Märker starben bislang im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, etwa 3440 Menschen gelten als genesen.

Deutschlandweit hat die Zahl der Neuinfektionen den höchsten Wert seit Ende April erreicht. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Instituts ( RKI) 1707 neue Corona-Infektionen.

Direkte Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen lässt der aktuelle Anstieg der Fallzahlen allerdings nicht zu, da zuletzt auch die Zahl der durchgeführten Tests immens erhöht wurde. Waren es nach RKI-Daten in der Kalenderwoche 31 vom 27. Juli bis 2. August noch rund 578.000, lag die Zahl zwei Wochen später schon bei mehr als 875.000.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 228.621 Menschen in Deutschland nachweislich angesteckt (Stand: Donnerstag, 0 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt bei 9253. Etwa 204.800 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Von MAZonline