Potsdam

In Brandenburg ist innerhalb der letzten 24 Stunden ein weiterer Covid-19-Fall (in Teltow-Fläming) dazugekommen. Laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit sind damit 3545 Infektionen erfasst (Stand: Montag, 8 Uhr). Aktuell werden fünf Patienten stationär behandelt, zwei davon werden maschinell beatmet. In Brandenburg gelten circa 3280 Menschen als genesen, die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt unverändert bei 173. Somit bleiben rechnerisch 90 akut Erkrankte.

Deutschlandweit haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut ( RKI) 340 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise mindestens 205.609 Menschen in Deutschland nachweislich angesteckt (Stand: Montag 0 Uhr). In Deutschland starben bislang 9118 Infizierte Menschen. 190.400 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Somit gibt es rechnerisch etwa 6100 akute Fälle.

Von MAZonline