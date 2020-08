Potsdam

In Brandenburg ist innerhalb der vergangenen 24 Stunden ein neuer Covid-19-Fall gemeldet worden. Laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit sind nun 3593 Infektionen statistisch erfasst (Stand: Montag, 8 Uhr). Aktuell wird noch ein Patient im Krankenhaus behandelt und maschinell beatmet.

3330 Menschen gelten als genesen, die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion liegt unverändert bei 173. Somit liegt die Zahl der akuten bei circa 90.

In Berlin meldete die Senatsgesundheitsverwaltung am Sonntagabend 9327 bestätigte Fälle - das sind neun mehr als am Vortag. Im Krankenhaus werden 41 Patienten, davon 15 auf der Intensivstation.

Deutschlandweit haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut ( RKI) 509 neue Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich somit mindestens 210.402 Menschen nachweislich angesteckt (Stand: Montag 0 Uhr).

9148 Infizierte sind in Deutschland gestorben. 193.500 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Rechnerisch gibt es damit etwa 7700 akut Erkrankte.

