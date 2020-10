Potsdam

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um neun erhöht. Laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit wurden seit Beginn der Pandemie insgesamt 4473 Infektionen statistisch erfasst (Stand Montag, 8:30 Uhr).

Aktuell werden 24 Patienten stationär behandelt, einer davon wird maschinell beatmet. In Brandenburg gelten 3943 Menschen als genesen, somit ergibt sich rechnerisch eine Zahl von 357 akuten Fällen.

Die für die Beurteilung des Infektionsgeschehens wichtige Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Brandenburg bei 8,6 Fällen auf 100.000 Einwohner. In Berlin liegt dieser Wert mehr als viermal so hoch (37,8), in einigen Innenstadt-Bezirken sogar über 50.

Mehr als 300.000 Infizierte in Deutschland

Deutschlandweit haben haben die Gesundheitsämter innerhalb eines Tages 1382 neue Corona-Infektionen gemeldet. An Sonntagen wie auch an Montagen sind die erfassten Fallzahlen erfahrungsgemäß meist niedriger, auch weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das Robert-Koch-Institut melden. Am Samstag hatte die Zahl der Neuinfektionen zum dritten Mal in Folge über der Schwelle von 2500 Fällen pro Tag gelegen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 300.619 Menschen in Deutschland nachweislich angesteckt. (Stand: Montag, 0 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben vom Montagmorgen bei 9534. Rund 263.700 Menschen haben die Infektion überstanden. Rechnerisch gibt es damit etwa 27.500 aktive Fälle in Deutschland.

Von MAZonline/tk