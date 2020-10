Potsdam

Unter dem Eindruck drastisch steigender Corona-Zahlen in Berlin hat das Brandenburger Kabinett am Dienstag über schärfere Regeln beraten.

Ab einem Wert von 35 neuen Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen sollen nur noch 50 Menschen an Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen teilnehmen dürfen und 25 Menschen an Feiern zuhause.

Anzeige

Aktuell liegt diese Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg mit 9,7 allerdings deutlich niedriger. Am höchsten ist der Wert in den Kreisen Oder-Spree (17,9) und Potsdam-Mittelmark (17,2). Zum Vergleich: In Berlin waren es Montag 41,5. In vier Innenstadt-Bezirken liegen die Werte sogar deutlich über 50 – der Grenzwert, der maßgeblich für die Einstufung als RKI-Risikogebiet ist.

Übersteigt die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche den Wert von 50, dürften nur noch 25 Personen an Feiern im öffentlichen Raum teilnehmen. Für Feste in den eigenen vier Wänden gilt dann eine Obergrenze von zehn Personen.

Der Mund-Nasen-Schutz am Arbeitsplatz wird ebenfalls ab einer Sieben-Tages-Inzidenz von 35 verordnet. Der Maskenzwang gilt für Büros und öffentliche Verwaltungen, gleichermaßen für Besucher und Mitarbeiter. Auf den Gängen und in Aufzügen, und wenn der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann, muss die Maske getragen werden – nicht aber am eigenen Arbeitsplatz

Die Umgangsverordnung gilt vom 11. Oktober bis zum 8. November, also für einen kürzeren Zeitraum als die Regelwerke davor. Damit reagiert die Regierung auf die stark ansteigende Zahl der Fälle in Berlin.

Von Thorsten Keller