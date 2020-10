Potsdam

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 48 erhöht. Laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit wurden seit Beginn der Pandemie insgesamt 4570 Infektionen statistisch erfasst (Stand Mittwoch, 8:30 Uhr).

Aktuell werden 36 Patienten stationär behandelt, einer davon wird maschinell beatmet. 3988 Menschen gelten als genesen, die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 173. Damit liegt die Zahl der aktiv Erkrankten rechnerisch. Die Sieben-Tage-Inzidenz ( Neuinfektionen in der letzten Woche pro 100.000 Einwohner) liegt nun bei 10,5 (nach 9,7 am Vortag). Ab einem Wert von 35 gelten in Brandenburg wieder schärfere Corona-Regeln.

Deutschland hat die Zahl der Neuinfektionen einen neuen Höchstwert seit der zweiten Aprilhälfte erreicht. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter 2828 neue Fälle, wie das Robert Koch-Institut ( RKI) bekanntgab.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach Angaben des RKI mindestens 306.086 Menschen in Deutschland nachweislich angesteckt (Stand Mittwoch, 0 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt bei 9562. Rund 267.700 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Rechnerisch gibt es damit knapp 29.00 aktive Fälle.

Laut aktuellem RKI-Lagebericht werden derzeit 449 Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt (219 davon werden beatmet). Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 352 (195) gelegen. Rund 8900 Intensivbetten sind in den deutschen Kliniken derzeit frei.

Hinweis zum Meldeweg: Covid-19-Erkrankungen werden zunächst an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet. Die 18 Gesundheitsämter in Brandenburg müssen diese Zahlen spätestens am folgenden Arbeitstag an das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) melden.

Aufgrund des Meldeverzuges zwischen dem Bekanntwerden von Fällen vor Ort und der Übermittlung an das LAVG kann es Abweichungen zu den von den Kreisen und kreisfreien Städten aktuell veröffentlichen Zahlen geben.

