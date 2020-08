Potsdam

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 16 erhöht. Laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit sind insgesamt 3638 Infektionen statistisch erfasst (Stand: Freitag, 8 Uhr).

Aktuell werden acht Patienten stationär behandelt, einer davon wird maschinell beatmet. Am Vortag waren es 13 Krankenhaus- und drei Beatmungspatienten gewesen. 3360 Menschen gelten als genesen, die Zahl der Toten stieg von 173 auf 174. Somit liegt die Zahl der akut Erkrankten bei etwa 100.

Mehr als 1100 neue Fälle in Deutschland

#Deutschlandweit haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut ( RKI) 1147 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich somit mindestens 214.214 Menschen in Deutschland nachweislich angesteckt, 9183 sind im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben (Stand: Freitag, 0 Uhr).

Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland hat damit den höchsten Wert seit Anfang Mai erreicht. Bereits am Donnerstag lagen die Neuinfektionen mit 1045 Corona-Fällen erstmals wieder über der Schwelle von 1000. Sie war zuletzt am 7. Mai überschritten worden. Danach war die Zahl in der Tendenz gesunken, seit Ende Juli steigen die Werte wieder.

Von MAZonline