Brandenburg/H

Auf das Asklepios-Fachklinikum in Brandenburg an der Havel kommen voraussichtlich schwierige Wochen zu. Jedenfalls dann, wenn die Tarifparteien nicht doch noch eine Verständigung im seit Frühjahr laufenden Tarifkonflikt finden.

Die Urabstimmung über einen unbefristeten Erzwingungsstreik in den drei neurologisch-psychiatrischen Krankenhäusern in Brandenburg an der Havel, Teupitz und Lübben ist bis zu diesem Dienstag, 14 Uhr gelaufen.

Nach Auskunft von Verdi-Gewerkschaftssekretär Ralf Franke haben sich die Verdi-Mitglieder in der am 28. September begonnenen Urabstimmung über einen Erzwingungsstreik mit deutlicher Mehrheit für dieses Mittel des Arbeitskampfes entschieden.

90,8 Prozent der stimmberechtigten Verdi-Mitglieder votierten nach seinen Angaben für einen unbefristeten Streik. Es gab zwei Nein- und fünf ungültige Stimmen. Verdi benötigte eine Quote von mindestens 75 Prozent Zustimmung. Die Beteiligung an der Urabstimmung war den Angaben zufolge „sehr hoch“.

Am letzten Warnstreiktag haben die Asklepios-Beschäftigten und Verdi-Mitglieder im September zum Protest auf dem Nicolaiplatz versammelt. Quelle: Torsten Schulz

Zeitnah will die Verdi-Tarifkommission darüber entscheiden, wann der Streik beginnt. Ein Vorlauf von etwa zehn Tagen ist üblich. Franke: „Der Arbeitgeber hat es in der Hand, den unbefristeten Streik durch ein verhandlungsfähiges Angebot zu verhindern.“

Wenn Asklepios nun nicht reagiere, sei der Streik unausweichlich, sagt Streikleiter und Verdi-Verhandlungsführer Franke.

Tarifstreit begann im April

Seit April 2021 führen Verdi und die Asklepios Fachkliniken Brandenburg GmbH Tarifverhandlungen für die knapp 1450 Beschäftigten an den Fachkliniken in Brandenburg an der Havel, Teupitz und Lübben. Die bislang letzte Verhandlungsrunde fand am 22. Juni 2021 statt, seitdem wurde an zehn Tagen gestreikt.

Hauptstreitpunkt zwischen der Geschäftsführung und Verdi ist die Forderung der Gewerkschaft nach einer Bezahlung, die dem Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes (TVöD) entspricht. Die Arbeitgeberin lehnt dies ab.

Streit um den TVöD

Verdi argumentiert damit, dass die Beschäftigten anderer Asklepios-Kliniken, etwa in Hamburg und Göttingen, sehr wohl nach TVöD bezahlt würden, während das Krankenhausunternehmen dieses Tarifwerk für seine Brandenburger Beschäftigten für nicht bedarfsgerecht hält. Dabei gehe es nicht nur um mehr Geld, sondern auch um mehr Urlaub.

Rechtsstreit um Notdienste Der Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Geschäftsführung der Asklepios Kliniken Brandenburg GmbH wird nicht nur an der Wahlurne ausgetragen, sondern beschäftigt auch die Arbeitsgerichte. Dabei geht es um die Frage, wie die Patientenversorgung durch Notdienste abzusichern ist. Asklepios hat am 21. September beim Arbeitsgericht Cottbus den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt, mit welcher der jüngste Warnstreik vom 21. bis 24. September 2021 untersagt werden sollte. Ein entsprechender Antrag war einen Tag zuvor an das Arbeitsgericht Brandenburg/Havel gegangen. Das Arbeitsgericht Cottbus hat den Antrag ohne mündliche Verhandlung zurückgewiesen. Der folgenden Beschwerde von Asklepios hat das Arbeitsgericht Cottbus nicht abgeholfen. Der Vorgang liegt nun dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg zur Entscheidung vor. Asklepios hatte angekündigt, die Vorgehensweise von Verdi von den Arbeitsgerichten durch sämtliche Instanzen klären zu lassen.

„Die von Verdi geforderte Rückkehr zum TVöD sind wir nicht bereit zu akzeptieren, da die Fachkrankenhäuser in Brandenburg, Teupitz und Lübben nicht in öffentlicher Trägerschaft stehen“, erklärt Asklepios-Sprecher Matthias Eberenz und weist darauf hin, dass der TVöD ein Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst sei.

Wie Asklepios argumentiert

Wie das Beispiel des Städtischen Klinikums Brandenburg zeigt, seien die meisten kommunalen Krankenhäuser nur deshalb in der Lage, die hohen Gehälter des TVöD zu bezahlen, weil sie Steuersubventionen von ihren kommunalen Trägern erhalten oder Kredite zur Finanzierung ihrer Personalkosten aufnehmen, führt der Asklepios-Konzernsprecher weiter aus.

Eberenz: „Da Asklepios auf diese Quersubventionen keinen Anspruch hat, ist eine Anwendung des TVöD für Asklepios in den drei Brandenburger Klinken nicht darstellbar.“

Reaktion des Städtischen Klinikums

Das Städtische Klinikum will die Darstellung von Asklepios so nicht stehen lassen. „Es bestand und besteht vonseiten der Stadt Brandenburg an der Havel keine laufende Unterstützung des Klinikums zur laufenden Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Hauses“, betont Björn Saeger, Referent der Geschäftsführerin Gabriele Wolter. Das Klinikum bleibe aufgefordert, selbstständig wirtschaftlich zu arbeiten.

Von Jürgen Lauterbach