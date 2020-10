Potsdam

Am Mittwoch haben die Bundesländer mehrheitlich beschlossen, dass Reisende aus einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet nur dann beherbergt werden dürfen, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test haben. Welche Folgen hat das für die anstehenden Herbstferien? Gilt diese Regelung auch in Brandenburg, wo die Hotels für die nächsten Tage eine große Nachfrage erwarten? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu einem unbeschwerten Urlaub in Brandenburg im Überblick.

Welche Regelung gibt es für Urlauber in Brandenburg ?

Die Brandenburger Corona-Umgangs-Verordnung besagt, dass Beherbergungsbetriebe wie Hotels, Campingplätze, Ferienwohnungsvermieter keine Gäste aufnehmen dürfen, die aus einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt mit einer Inzidenzzahl von 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen kommen. Maßgeblich ist die Bewertung des Robert-Koch-Instituts. Das weist derzeit (8. Oktober 2020) die Städte Hamm (77,81), Remscheid (59,28), Hagen (56,18) und Offenbach (51,43) sowie die Kreise Vechta (60,92) und Esslingen (52,33) als Risikogebiete aus.

Kann man mit einem negativen Corona-Test trotzdem übernachten?

Ja, das lässt die Verordnung zu. Der Corona-Test darf maximal 48 Stunden vor der Anreise vorgenommen worden sein.

Welcher Wert ist für Urlauber aus Berlin maßgeblich?

Maßgeblich dafür, ob man als Berliner in Brandenburg Urlaub machen darf, ist die Inzidenzzahl, die das Robert-Koch-Institut für ganz Berlin ausweist. Es ist also unerheblich, aus welchem Bezirk man anreist. Das hat Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) noch einmal ausdrücklich betont.

Darf man zu einem Tagesausflug nach Brandenburg ?

In Brandenburg gilt ein Beherbergungsverbot, aber kein Einreiseverbot für Menschen aus Risikogebieten. Das heißt: Für einen Tagesausflug oder eine Radtour kann man aus einem Kreis oder einer Stadt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 auch weiter in die Mark kommen.

Wie realistisch ist ein Testergebnis in 48 Stunden?

Das hängt von der Auslastung der Teststellen und Labore ab. In Berlin sind die Testkapazitäten aber am Limit. Der Amtsarzt von Reinickendorf, Patrick Larscheid, erklärt, dass es oft mehr als 48 Stunden dauere, bis das Ergebnis eines Corona-Tests vorliege. „Diese 48-Stunden-Regelung, die an manchen Orten gilt, die dürfte schwierig einzuhalten sein“, sagte er. „Sie schaffen es einfach nicht, so schnell einen negativen Test zu kriegen, weil sie das Ergebnis erst nach Ablauf von 48 Stunden bekommen. Und dann sind Sie noch nicht einmal verreist“, bemerkte Larscheid. „Das passt natürlich schlecht zusammen.“ Die Testkapazitäten ließen sich nicht ohne Weiteres erhöhen. „Die Gesundheitsämter bieten keine Tests für Urlauber an. Sie sind nicht diejenigen, die da aus der Patsche helfen können, weil es nicht unsere Aufgabe ist, freiwillige Gesundheitsleistungen anzubieten“, sagte Larscheid.

Kann man seine Reise kostenfrei stornieren?

Risikogebiete und Übernachtungsverbote sind Neuland in Deutschland. Deswegen sind Aussagen hierzu mit Vorsicht zu genießen. Bei gebuchten Hotels und Ferienwohnungen stellt sich etwa die Frage, ob Urlauber Stornierungsgebühren zahlen müssen, wenn sie ihren Aufenthalt absagen. Denn dem Beherbergungsverbot können Reisende ja entgehen, indem sie einen negativen Corona-Test vorweisen. Der Deutsche Ferienhausverband erklärt, ob der Test für den Gast zumutbar sei, darüber könne man geteilter Meinung sein. Es gebe dazu noch keine Gerichtsurteile. Schließlich ist die derzeitige Pandemie mit ihren Folgen für den Tourismus beispiellos. Fest steht: Der Test kostet Geld und ist nicht überall schnell zu bekommen. Wegen der unklaren Rechtslage empfiehlt der Verband, eine einvernehmliche Einigung mit dem Gastgeber zu erzielen – etwa den Aufenthalt auf Kulanzbasis gebührenfrei zu verschieben.

Der Reiserechtler Paul Degott aus Hannover sieht das etwas anders. Er geht nicht unbedingt davon aus, dass Urlauber aus Gebieten mit hohen Corona-Infektionszahlen auf ihren Kosten sitzen bleiben. „Man kann niemanden verpflichten, einen Test zu machen“, argumentiert Degott. In der Regel wusste der Urlauber bei Buchung noch nicht, dass ein solcher Test auf eigene Kosten nötig sein würde. Im Zweifel müssen am Ende die Gerichte entscheiden – sofern keine kulante Übereinkunft mit dem Gastgeber gefunden werden kann, sagt der Reiserechtler Paul Degott.

Was gilt für Brandenburger, die aus einem Risikogebiet zurückkehren?

Die bundesweite Regelung besagt, dass Rückkehrer von einem ausländischen Risikogebiet derzeit noch für 14 Tage in Quarantäne müssen, sich aber durch einen negativen Test davon vorzeitig befreien lassen können. Das hat zum Beispiel die Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark noch einmal betont. Dabei spiele es keine Rolle, ob das Urlaubsland schon vor Abreise als Risikogebiet galt oder erst während des Aufenthalts als solches deklariert wurde. Außerdem sollen sich die Rückkehrer selbsttätig beim Gesundheitsamt melden –und zwar „unverzüglich und ohne Umwege“, wie es heißt.

„Es besteht auch die Möglichkeit, den Test bei der Einreise in Deutschland durchführen zu lassen, er muss nach Einreise innerhalb von 72 Stunden erfolgt sein“, schreibt die Verwaltung. „Der Test kann direkt am Flughafen erfolgen. Wer mit dem Auto, dem Bus, dem Schiff oder der Bahn einreist, kann sich direkt beim Hausarzt testen lassen.“

