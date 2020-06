Urlaub in Brandenburg: Das sind die MAZ-Ferientipps für den Sommer 2020

Potsdam

Sechs Wochen schulfrei! Endlich! Für Brandenburgs Schülerinnen und Schüler beginnen die Sommerferien – und damit für viele Familien der Urlaub zu Hause, denn wegen der Corona-Pandemie fallen lange geplante Reisen ins Ausland häufig aus. Gut, dass auch Brandenburg viele Ausflugsziele zu bieten hat. Die MAZ hat Ferien-Tipps zusammengestellt.

Tipps aus Oberhavel

Dem Nachwuchs geht es prächtig: Im März wurde auf dem Kamelhof in Nassenheide bei Oranienburg Kamel-Nachwuchs geboren. Quelle: Christian Schmettow

Anzeige

In Oberhavel lädt unter anderem der Tier-Freizeit- und Dinosaurierpark Germendorf vor den Toren Oranienburgs zu einem Besuch ein. Mehr als 650 Tiere sind dort zu sehen.

Weitere MAZ+ Artikel

Ebenfalls in Oberhavel befindet sich der Stechlinsee in Neuglobsow. Seine Größe von 412 Hektar macht es möglich, dort selbst bei großem Andrang alle Abstandsregeln im Wasser einzuhalten. Außerdem hat er immer noch eine hervorragende Wasserqualität und ist mit 70 Metern der tiefste See Brandenburgs.

Wer es doch eher tierisch mag, dem sei ein Besuch auf dem Kamelhof in Nassenheide empfohlen. Wer die „Erlebnisstunde Kamel“ bucht, kann mit den neugierigen und klugen Tieren in Kontakt treten. Anfassen, streicheln, Fragen stellen, bürsten, riechen, kuscheln, führen, ablegen, kennenlernen – und als Höhepunkt ein kleiner Ritt durch die Felder und Wiesen!

>>> Hier gibt es ausführliche Ferien-Tipps aus Oberhavel

***

Tipps aus Ostprignitz-Ruppin und der Prignitz

Im Norden Brandenburgs gibt es gleich mehrere Kletterangebote. Quelle: Franziska Gabbert/dpa

Auch in Ostprignitz-Ruppin gibt es tierische Ausflugsziele: Im Tierpark Kunsterspring und im Tierpark Perleberg sind zahlreiche Tiere zu sehen. Im Streicheltierhof im Pritzwalker Hainholz warten darüber hinaus Kamerunschafe, Waschbären und Alpakas auf Besucher.

Wer im Sommer aktiv sein möchte, ist im Kletterzentrum Neuruppin und im Kletterturm Wittenberge richtig. Letzterer verfügt über zwei Parcours in unterschiedlicher Höhe und über zwei Außenrutschen

>>> Hier gibt es ausführliche Ferien-Tipps aus Ostprignitz-Ruppin und der Prignitz

Im Dossegarten in Wittstock können Kinder jede Menge erleben. Es gibt ein abwechlungsreiches Programm für die jungen Gartenbesucher. Geplant ist eine Mischung aus interaktiven Spielen und dem Naturerlebnis.

>>> Hier geht es zum ausführlichen Bericht zum Dossegarten

In Heiligengrabe ist in den Sommerferien einiges los. Olympische Sommerspiele und eine Tour de Prignitz stehen auf dem Programm. Die beiden Schulsozialarbeiterinnen der Gemeinde haben für Kinder ein buntes Programm ausgearbeitet.

>>> Hier geht es zum ausführlichen Programm in Heiligengrabe

***

Tipps aus Potsdam und Potsdam-Mittelmark

Ilka Sim-Schönholz, Leiterin des Potsdamer Falkenhofes, mit einem Weißkopfseeadler-Weibchen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Auf dem Falkenhof Potsdam im Landschaftsschutzgebietes Ravensberge wird Besuchern die Lebensweise einheimischer Greifvögel sowie vieler anderer Tierarten und deren Lebensräume näher gebracht. Ein Tagesbesuch ist möglich, auch ein Feriencamp wird angeboten. Letzteres verspricht Entdeckungstouren durch den Wald, Tier- und Pflanzenbeobachtung, Wissenswertes über die Jagd und mehr.

>>> Hier gibt es weitere Informationen

Der Abenteuerspielplatz Blauer Daumen in Potsdam lädt wieder zum Toben ein. Nach langer Corona-Pause ist der Spielplatz wieder geöffnet und wartet auch während der Ferien auf Besucher. Das Programm stehen der Bau von Hütten sowie das Basteln an Werkbänken, Einradfahren, Stelzenlauf, Hula Hoop, Tischtennis und mehr. Zudem gibt es einen überdachte Feuerstelle, an der Stockbrot gebacken werden kann. Geöffnet ist immer Dienstag bis Samstag von 14 bis 18 Uhr.

Der Circus Rogall ist coronabedingt in Teltow gestrandet und kann voraussichtlich erst Ende August wieder auf Tournee gehen. Im Sommer bietet er nun Kindern aus der Region einwöchige Sommercamps an, für die auch extra das große Zelt aufgebaut wird.

>>> Hier geht es zur ausführlichen Geschichte

Im Potsdamer Lindenpark findet vom 7. bis zum 10. Juli ein Naturcamp statt. Kinder von acht bis zwölf Jahren können dort die Natur der Stadt entdecken. „Mit uns kannst du draußen sein, Abenteuer erleben, Mutproben bestehen, Freunde finden, spielen und dich viel an frischer Luft bewegen“, heißt es in der Ankündigung. Weitere Informationen gibt es hier.

>>> Der Ferienpass Potsdam versammelt viele weitere Tipps aus der Landeshauptstadt

***

Tipps aus Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming

Glasbläser zeigen in Glashütte ihrer Handwerkskunst. Quelle: Michel Klehm

Wie wäre es mit einer Wanderung mit Lamas in Schenkendorf? Die Saisonwanderung in Dahme-Spreewald ist circa sechs Kilometer lang und dauert zwischen dreieinhalb und vier Stunden. Alternativ bietet der Landkreis Dahme-Spreewald auch die Möglichkeit, das Reich der Hirschkäfer zu erkunden. Das geht im Haus des Waldes in Gräbendorf.

Und wer Lust auf Karibik-Atmosphäre hat, der sollte einen Ausflug ins Tropical Islands einplanen. Rund 50.000 tropische Pflanzen und konstante 26 Grad bei 40 bis 60 Prozent Luftfeuchtigkeit sorgen für ein echtes Tropenerlebnis.

In Teltow-Fläming warten die Bunkerruinen rund um Wünsdorf auf Besucher. Bei fünf thematischen Bunker-Führungen lässt sich die lange Geschichte der Anlagen nachvollziehen. Die Touren dauern zwischen einer und viereinhalb Stunden.

Und in Glashütte dreht sich alles – wie der Name schon sagt – um Glas. Besucher erfahren alles wichtige über die 3000 Jahre alte Kulturgeschichte des Glases, die knapp 300 Jahre Glasfertigung in Baruth und können auf dem Kunsthandwerkmarkt unter anderem Einblicke in das Handwerk der Glasbläserei gewinnen.

>>> Hier gibt es ausführliche Ferien-Tipps aus Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming

***

Tipps aus Brandenburg/Havel

Alte Handwerkstechniken werden zu verschiedenen Anlässen auf dem Gelände des Archäologischen Landesmuseums vorgeführt, unter anderem beim Archäovent. Quelle: Christine Lummert

Im Archäologischen Landesmuseum in Brandenburg/Havel im Paulikloster findet vom 28. Juli bis zum 31. Juli, jeweils von 10 bis 15 Uhr, ein Sommerferienprogramm. Kinder können mit Spiel und Spaß alte Handwerkstechniken erlernen und in eine vergangene Welt einzutauchen.

Auch die Galerie Sonnensegel bietet Workshops an – in jeder Ferienwoche einen anderen. Unter anderem geht mit Aquarellfarben, Stiften, Kleister und Papierflächen in Gedanken in die Ferne zu spannenden Reisezielen. Es entstehen großformatige Tuschbilder und Collagen.

>>> Hier gibt es ausführliche Ferien-Tipps für Brandenburg/Havel

Von MAZonline