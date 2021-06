Urlaub in Brandenburg: Das sind die MAZ-Ferientipps für den Sommer 2021

Potsdam

Sechs Wochen schulfrei! Für Brandenburgs Schülerinnen und Schüler beginnen die Sommerferien – und damit für viele Familien der Urlaub zu Hause, denn so manchen fällt die Entspannung im Ausland wegen der Corona-Pandemie schwer. Gut, dass auch Brandenburg viele Ausflugsziele zu bieten hat. Die MAZ hat Ferien-Tipps zusammengestellt.

Tipps aus dem Kreis Havelland

Lange mussten die Badefans warten, seit Anfang Juni sind die Pforten des Falkenseer Waldbads nun endlich geöffnet. Täglich von 9 bis 19 Uhr ist bis Ende August geöffnet, letzter Einlass ist um 18 Uhr. Der Tageseintritt kostet für Kinder 2,25 Euro, für Erwachsene 4,50 Euro. Eltern mit bis zu drei Kindern können als Familie das Waldbad für 10,50 Euro den ganzen Tag nutzen.

Der Erlebnispark Paaren ist ab dem 24. Juni wieder täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Arche-Haustierpark und die Spielplätze gehören zum familienfreundlichen Angebot der Anlage in Paaren im Glien. Daneben gibt es an Wochenenden spezielle Veranstaltungen, so treffen sich vom 2. bis 4. Juli die Oldtimerfreunde. Und der Veranstalter sagt: Kontaktnachweis über Luca-App bevorzugt.

Passend zum Ferienstart lädt das Jugendforum Falkensee ab 25. Juni zum „Kinoerlebnis unter Bäumen“. Geeignet für die älteren Schüler – die Veranstaltungen beginnen erst um 21 Uhr. Sieben Aufführungen im Freiluftkino am Falkenseer Gutspark sind geplant. Informationen unter: www.jugendforum-fks.de/sommerkino/

Rideplatz in Rathenow

Der Rideplatz am Körgraben in Rathenow ist natürlich auch in den Sommerferien ein beliebter Treffpunkt. Hier können sich die Kinder und Jugendlichen nicht nur mit Scooter, Skateboard oder BMX auf den Rampen austoben. Eine Beach-Volleyball-Anlage lädt zu Aufschlägen im Sand ein, auf dem Basketball-Feld können kleine Turniere stattfinden. Zudem gibt es genug Platz, um einfach nur zu entspannen. Wer Lust hat, kann sich auch an den Outdoor-Sportgeräten in den Ferien verausgaben. Die Streetworker werden vor Ort sein und ein Programm bieten. Langeweile dürfte hier also nicht aufkommen.

Das Grüne Klassenzimmer im Optikpark Rathenow ist während der Sommerferien mit einem besonderen Ferienprogramm dabei. Kinder und Jugendliche können hier Themenwochen erleben. Es wird gebastelt, gemalt und natürlich steht auch jede Menge Sport im Angebot.

***

Tipps aus Ostprignitz-Ruppin und der Prignitz

Im Norden Brandenburgs gibt es gleich mehrere Kletterangebote. Quelle: Franziska Gabbert/dpa

Auch in Ostprignitz-Ruppin gibt es tierische Ausflugsziele: Im Tierpark Kunsterspring und im Tierpark Perleberg sind zahlreiche Tiere zu sehen. Im Streicheltierhof im Pritzwalker Hainholz warten darüber hinaus Kamerunschafe, Waschbären und Alpakas auf Besucher.

Wer im Sommer aktiv sein möchte, ist im Kletterzentrum Neuruppin und im Kletterturm Wittenberge richtig. Letzterer verfügt über zwei Parcours in unterschiedlicher Höhe und über zwei Außenrutschen.

Den Störchen ins Nest schauen, dass können Kinder in der Woche vom 26. bis 30. Juli in Rühstädt (Landkreis Prignitz). Das NABU-Besucherzentrum bietet an diesen Tagen jeweils von 8.30 bis 16 Uhr ein buntes Ferienprogramm rund um die Störche an. Die Jungvögel üben fleißig das Fliegen, um dann im August ihre Reise in die Winterquartiere antreten zu können. Das Programm für Kinder im Grundschulalter gibt spielerisch einen Einblick in die Welt der Weißstörche. Aber auch sonst kommen Spiel und Spaß nicht zu kurz. Die Kinder basteln mit Naturmaterialien und Wolle, stellen Farben aus Pflanzen her und begeben sich auf Schatzsuche in der Natur. Weitere Infos zum Ferienprogramm unter www.besucherzentrum-ruehstaedt.de

Die Stadtbibliothek Wittenberge (Landkreis Prignitz) lädt Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren zum Mediensommer ein.

Los geht’s am 30. Juni. Hier können Interessierte ab 15 Uhr gestalterisch aktiv werden. In der „Kreativwerkstatt“ können unter anderem Badebomben, Wurfspeer und Freundschaftsbänder gebastelt werden. Als Nachwuchsermittler können sich die jungen Teilnehmer am 7. Juli, ebenfalls ab 15 Uhr, bei der Detektivrallye ausprobieren. Am 14. Juli gibt Imker Heinz Götzmann einen spannenden Einblick zum Thema Bienen und Insekten. Anschließend werden Samenbomben und Wachskerzen gebastelt. Die letzte Veranstaltung des Mediensommers findet am 21. Juli um 15 Uhr statt. Bei der „Superheldenolympiade“ erwartet die jungen Teilnehmer ein Nachmittag voller Spaß und Action.

Im Wittstocker Familienzentrum Elki (Landkreis Ostprignitz-Ruppin), Burgstraße 46, gibt es vom 26. bis 30. Juli Zirkus aus der Kiste mit Tacki und Noisly. Die Kinder werden Teller drehen, Einrad fahren, Diabolo oder Flowerstick spielen sowie jonglieren. Am Ende führen sie zusammen mit den Clowns Tacki und Noisly eine kleine Show auf. Platz ist für 12 Kinder. Das Angebot ist kostenlos. Die Trainingszeiten sind montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr. Eine Anmeldung ist im Elki unter 03394/404752 möglich.

Die Sieversdorfer Wildtierschule (Amt Neustadt/Landkreis Ostprignitz-Ruppin) startet ihr Ferienprogramm. Besucher sind ab Sonntag an drei Tagen in der Woche eingeladen, etwas über das Leben wilder Tiere zu lernen und dabei Schlangen, Storch, Waschbär oder Fischotter mal ganz nahe zu kommen. Die erste Vorführung der Wildtierschule Harsch gibt es am Sonntag, dem 27. Juni, und dann bis 8. August jeweils dienstags, donnerstags und sonntags um 14 Uhr. Vom 12. bis 29. August sind Besucher donnerstags und sonntags um 14 Uhr willkommen. Der Eintritt zu den etwa einstündigen Vorführungen kostet 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder von vier bis 14 Jahren. Je nach Wetterlage ist geeignete Kleidung zu empfehlen. Das Programm findet ausschließlich im Freien statt. Besucher sollten sich nach Möglichkeit anmelden, da der Platz in der Wildtierschule begrenzt ist. Der Kontakt ist möglich unter: 033970/5 08 30 oder info@wildtierschule-harsch.de. Gruppen können auch gern separate Termine vereinbaren. Weitere Informationen liefert die Internetseite wildtierschule-harsch.de.

***

Tipps aus Potsdam und Potsdam-Mittelmark

Ilka Sim-Schönholz, Leiterin des Potsdamer Falkenhofes, mit einem Weißkopfseeadler-Weibchen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Auf dem Falkenhof Potsdam im Landschaftsschutzgebietes Ravensberge wird Besuchern die Lebensweise einheimischer Greifvögel sowie vieler anderer Tierarten und deren Lebensräume näher gebracht. Ein Tagesbesuch ist möglich, für das Feriencamp sind bereits alle Plätze ausgebucht. Geöffnet ist immer samstags, sonntags und feiertags mit einer Flugshow jeweils um 14 Uhr. Das Waldhaus mit Wildtierstation, Wanderungen und Veranstaltungen ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Der Abenteuerspielplatz Blauer Daumen in Potsdam lädt in der Ferienzeit zum Toben ein. Auf dem Programm für die Ferienangebote, die außerhalb der täglichen Öffnungszeiten stattfinden, stehen Töpfern, eine Bildhauerwerkstatt und ein Batikkurs. Geöffnet ist immer Dienstag bis Samstag von 14 bis 18 Uhr. Aktuelle Informationen gibt es auf der Facebook-Seite des Spielplatzes.

Seit 24. Juni ist der Filmpark Babelsberg wieder für Besucher geöffnet. Er bietet Attraktionen für große und kleine Film- und Actionfans. Wegen der Corona-Pandemie müssen das Restaurant Eisenherz, der "Dome of Babelsberg" sowie der Fantasyshop, das TV-Studio und das Geisterhaus allerdings noch geschlossen bleiben. Die Testpflicht ist aufgehoben, lediglich Masken sollen rund um den Einlass, in Warteschlangen und in Innenbereichen getragen werden. Weil die Besucherzahl begrenzt ist, ist eine Online-Ticketreservierung erforderlich.

Wer etwas mehr Idylle sucht, ist auf der Pfaueninsel gut aufgehoben. Neben den stattlichen Vögeln gibt es hier 400 Jahre alt Bäume, einen Rosengarten sowie ein Schloss und eine Meierei zu sehen. Die letzteren beiden sind derzeit allerdings nur von außen zu bewundern. Weil die Besucherzahl auf der Insel wegen der Pandemie begrenzt ist, können Interessierte ein Inselticket im Vorverkauf reservieren Eine Familienkarte kostet 8 Euro, ein einfaches Ticket 4 Euro.

Der Spargel- und Erlebnishof in Klaistow ist eine der Top-Adressen für die Sommerferien: Neben Spielplätzen, einem weitläufigen Waldgebiet und einem kleinen Streichelzoo kann man dort derzeit noch Erdbeeren selbst pflücken. In ein paar Wochen werden dann die Blaubeeren reif sein. Auch Klettern ist wieder möglich, nach telefonischer Anmeldung. Geöffnet ist der Hof ab 9 Uhr - wer mit dem Auto anreist, sollte beachten, dass die L90 zwischen Glindow und der Autobahnanschlusstelle derzeit gesperrt ist.

Esel, Ziegen, Alpakas und jede Menge gefiederte Tiere warten im Vogelpark Teltow auf Besucher. Insgesamt sind es nach Angaben der Zoo-Betreiber mehr als 300 Tiere. Ein kleines Streichelgehege und einen Spielplatz gibt es ebenfalls. Für Erwachsene kostet der Eintritt 3,50 Euro, für Kinder 2,50 Euro. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr.

***

***

Tipps aus Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming

Glasbläser zeigen in Glashütte ihrer Handwerkskunst. Quelle: Michel Klehm

Wie wäre es mit einer Wanderung mit Lamas in Schenkendorf? Die Saisonwanderung in Dahme-Spreewald ist circa sechs Kilometer lang und dauert zwischen dreieinhalb und vier Stunden. Alternativ bietet der Landkreis Dahme-Spreewald auch die Möglichkeit, das Reich der Hirschkäfer zu erkunden. Das geht im Haus des Waldes in Gräbendorf.

Und wer Lust auf Karibik-Atmosphäre hat, der sollte einen Ausflug ins Tropical Islands einplanen. Rund 50.000 tropische Pflanzen und konstante 26 Grad bei 40 bis 60 Prozent Luftfeuchtigkeit sorgen für ein echtes Tropenerlebnis.

In Teltow-Fläming warten die Bunkerruinen rund um Wünsdorf auf Besucher. Bei fünf thematischen Bunker-Führungen lässt sich die lange Geschichte der Anlagen nachvollziehen. Die Touren dauern zwischen einer und viereinhalb Stunden.

Und im Museumsdorf Glashütte dreht sich alles – wie der Name schon sagt – um Glas. Besucher erfahren alles wichtige über die 3000 Jahre alte Kulturgeschichte des Glases, die knapp 300 Jahre Glasfertigung in Baruth und können auf dem Kunsthandwerkmarkt unter anderem Einblicke in das Handwerk der Glasbläserei gewinnen.

***

