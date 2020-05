Urlaub in Brandenburg: Hotels rechnen mit Ansturm nach Corona-Lockerung

Potsdam

Die Betreiber von Campingplätzen, Hoteliers, die Gastwirte, Vermieter von Ferienhäusern und Reiseveranstalter stehen in den Startlöchern. Sie warten in der Corona-Krise auf grünes Licht für die Sommerreisezeit. In Brandenburg wartet die Branche bislang vergeblich auf konkrete Zusagen. Am Mittwoch soll der Tourismus bei der Bund-Länder-Beratung eine Rolle spielen. Der Tourismusverband rechnet mit einer schrittweisen Lockerung, von der zunächst Ferienhäuser und andere Unterkünfte zur Selbstversorgung profitieren dürften. Davon wollen auch die Anbieter in Brandenburg profitieren.

Urlaub auf dem Land

„Generell wird der ländliche Raum in diesem Jahr beim Sommerurlaub eine besondere Rolle spielen. Denn der Tourismus muss sich ein bisschen besser verteilen“, sagte Norbert Kunz, Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes. Das sieht auch Olaf Lücke, Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Brandenburg, so. „Unsere weitläufige Landschaft ist ideal. Wir haben das Angebot, das die Menschen jetzt suchen. Hier kann man auch im Urlaub auf Abstand gehen. Brandenburg wird sich als Urlaubsland profilieren“, sagte er.

Hotels mit halber Bettenzahl

Gemeinsam mit der Berufsgenossenschaft hat die Dehoga ein Hygiene- und Sicherheitskonzept erstellt. „Wir wollen unsere Mitarbeiter und Gäste natürlich schützen“, sagte Lücke. Die Nachfrage nach Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten sei enorm, vor allem aus Berlin kämen überaus viele Anfragen. „Ich bin überzeugt davon, dass die Häuser gut gebucht sein werden, sobald sie wieder öffnen dürfen“, sagte er.

Die Nachfrage dürfte größer sein als das Angebot, vor allem, wenn anfangs nur jedes zweite Bett belegt werden darf. Dieses Konzept verfolgt das Land Niedersachsen, das als erstes Hotels und Restaurants wieder öffnen lässt. Die Kapazität muss anfangs auf 50 Prozent der Plätze – sowohl Tische als auch Betten – begrenzt werden. Das sieht die Branche als Blaupause für Brandenburg. „Ein solches Konzept wäre auch für uns optimal“, so Lücke.

Campingplätze bereiten sich vor

Auch die rund 150 Campingplätze bereiten sich auf eine deutlich höhere Nachfrage bevor, sobald sie wieder öffnen dürfen. Die Menschen haben Nachholbedarf, außerdem werden wegen der Reisebeschränkungen ins Ausland auch mehr Camping-Neulinge als in den Vorjahren erwartet. „Viele Campingplatz-Betreiber sind schon auf dem Platz und bereiten sich vor“, sagte Christian Günther, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Campingwirtschaft.

„Wir gehen davon aus, dass die Betreiber binnen maximal einer Woche Schutzmaßnahmen wie beispielsweise Acrylglasscheiben an der Rezeption, ausreichend Spender für Desinfektionsmittel, Abstandsregeln in Restaurants oder Schulung der Mitarbeiter umsetzen können.“

Für die Branche sind vor allem die klassischen Ferienmonate Juli und August entscheidend, sie stehen für bis zu 80 Prozent des Jahresumsatzes. „In den vergangenen Wochen wurden 75 Prozent der Buchungen für den Sommer storniert“, sagte Günther. „Sollte die Öffnung der Campingplätze für Urlauber beschlossen werden, dürfte es mit den Buchungen aber ganz schnell nach oben gehen.“

Begehrte Ferienwohnungen

Nicht alle werden vermutlich im ersten Schritt Urlaub in einem Ferienhaus machen können. „Als große Gruppe oder mit mehreren Familien zu verreisen, wird solange nicht möglich sein, wie die allgemeinen Kontaktbeschränkungen bestehen bleiben“, erwartet Michelle Schwefel, Geschäftsstellenleiterin des Deutschen Ferienhausverbandes. Zunächst könnten voraussichtlich Menschen, die zusammen wohnen, auch gemeinsam reisen. „Das könnte die Familie, die WG oder das Paar sein. Durch die Erfassung der Gastgeber zum Beispiel über Kurkarten könnte dies überprüft werden“, sagte Schwefel.

Leinen los

Tagestouristen kommen, sofern sie die Abstandsregeln einhalten und sich selbst verpflegen, schon jetzt auf ihre Kosten. Der gewerbliche Boots-Verleih ist wieder erlaubt, Marinas und Häfen dürfen unter Auflagen und in Absprache mit den örtlichen Behörden öffnen. So haben sich die drei Spreewald-Landkreise vergangene Woche darauf verständigt, die Wassersportreviere wieder für Tagesgäste zu öffnen. Flöße, Paddelboote und Stand-up-Bretter dürfen wieder gewerblich vermietet werden. „Die Anbieter sind startklar“, sagte Caroline Galkow vom Stadtmarketing Lübben. Kahnfahrten bleiben vorerst aber noch verboten.

