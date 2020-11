Brodowin

Das Dorf der sieben Seen. Hügelige Landschaft, viele schöne Wege durch Wälder, Felder, Sümpfe. Mehrere Gaststätten, Einkaufsmöglichkeiten und Ferienunterkünfte, zwei Imker, Badestelle, Keramikladen, Bücherbox, ein Fischer, Jäger, ja sogar ein Storchennest – und mit dem Kloster Chorin ein eindrucksvolles Kulturerlebnis vor der Tür: In Brodowin lässt es sich selbst für Menschen ohne Auto angenehm urlauben.

Durch Ökogebiet wandern und bio einkaufen

Es ist nicht allein die ungewöhnlich gute Infrastruktur, die den 440-Seelen-Ort im Barnim besonders macht: Das Dorf, Teil des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin, ist eingebettet in das größte zusammenhängende Ökolandbaugebiet Deutschlands.

Größter Bio-Landwirtschaftsbetrieb der Region ist die Ökodorf Brodowin GmbH, die den „Hofladen“ in Brodowin betreibt, der alles Notwendige vom Brot bis zur Zahnpasta führt – in Bio-Qualität, versteht sich. Ausschließlich eigene Produkte gibt es im Hofladen des kleinen Familienbetriebs Schwalbennest im nahen Pehlitz: Ziegenkäse, Quark und Joghurt aus eigener Herstellung, selbst gebackenen Kuchen, Kartoffeln, Kräuter und all die essbaren Schätze, die die fruchtbare Demeter-Erde gerade hergibt.

Der „Hofladen“, betrieben von der Ökodorf Brodowin GmbH, führt ausschließlich Bioprodukte. Quelle: Maria Kröhnke

Tierische Symbole weisen den Weg

Am Schwalbennest-Hof vorbei geht es weiter zur Halbinsel Pehlitz­werder, wo man die kläglichen Überreste des Klosters Mariensee und den uralten Baumbestand erkunden kann. Die einstige Wildromantik dieses Ortes allerdings ist auf dem beliebten Campingplatz nur noch zu erahnen.

Das aus wenigen Häusern bestehende Pehlitz liegt auf der sogenannten Rummelsberg-Tour, die auch auf den Kleinen Rummelsberg geleitet. Dort gedeihen seltene Pflanzen, und es eröffnet sich ein prächtiges Panorama über die Hügel und Seen. Verlaufen kann man sich nicht, solang man der Markierung folgt: dem Schmetterling, einem Schwalbenschwanz, auf orangem Grund.

Das Besucherleitsystem ist 2019 eingerichtet worden. Quelle: Maria Kröhnke

Literarische und andere Perlen

Erst im vorigen Jahr ist das Besucherleitsystem mit mehreren ausgewiesenen „tierischen“ Routen rund um Brodowin eingerichtet worden. Es weist dem Wanderer nicht nur den rechten Weg, sondern gibt auf Tafeln Erklärungen zu dem Flecken Erde, der ihn gerade trägt. So kann auch der Kopf in diesen betörenden Naturraum eintauchen, der Deutschlands ältestes Naturschutzgebiet einschließt, das Plagefenn.

Mehr noch: Es sind auf allen ausgewiesenen Wegen kleine literarische Kostbarkeiten verstreut – von Reimar Gilsenbach, dem Brodowiner Schriftsteller und Umweltschützer, bis Christian Morgenstern („Ich habe heute ein paar Blumen für Dich nicht gepflückt, um Dir ihr Leben zu schenken“). Manchem Besucher und Einheimischem jedoch tut weh, dass die Tafeln mitunter auf imposanten Findlingen befestigt sind, die man sich unberührt gewünscht hätte.

Gerade im Sommer ist schon jetzt viel los in Brodowin, das immer mehr Tagesausflügler aus dem Berliner Raum für sich entdecken. Das Besucherleitsystem wird vermutlich für weitere Touristen sorgen, die hoffentlich anderes im Ort zurücklassen als nur ihren Müll.

Info Unter www.oekodorfverein-brodowin.de steht die Broschüre „Wandern rund um Brodowin“ zum Download bereit und kann über die Seite kostenpflichtig bestellt werden.

Von Maria Kröhnke