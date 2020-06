Urlaubsplanung und Corona: Es bleibt ein Restrisiko

Potsdam

Reisende soll man nicht aufhalten. Und man kann sie auf Dauer auch nicht aufhalten. Das Fernweh ist groß, Tourismus und Wirtschaft leiden, Airlines betteln um staatliche Hilfen, Flughäfen stehen nutzlos in der Gegend herum. Rechtzeitig zum Start der Sommerferien wird sich das wieder ändern. Die Ferienflieger machen sich bereit zum Abflug. Für Tegel könnte das bedeuten, dass der alte Flughafen doch noch gebraucht wird. Ob von dort aber wie früher wieder so viele Geschäftsreisende zu ihren Tagestrips nach München oder London starten, darf bezweifelt werden.

Firmen haben gemerkt, dass man vieles auch im Videochat besprechen kann. Fernweh aber lässt sich nicht mit Technik stillen. Also werden sich viele Familien im Juli auf den Weg nach Spanien, Griechenland oder Kroatien machen. Vielleicht fragen sie sich dann, warum im Terminal strenge Abstandsregeln gelten, in den Flugzeugen aber nicht. Es mag sein, dass die Klimaanlagen dort ganz toll arbeiten. Aber sie mit der Reinheit eines Operationssaals zu vergleichen, wie es Flugzeugkonstrukteure tun, geht schon deswegen fehl, weil sich in einem Operationssaal keine 180 Leute drängeln. Wer jetzt eine Reise tut, der muss sich des Risikos bewusst sein, dass sein Reisefieber in einem echten Fieber mündet.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von Torsten Gellner