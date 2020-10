Urteil: Verfassungsgericht kippt Brandenburger Paritätsgesetz

Potsdam

Das Landesverfassungsgericht in Potsdam hat das Brandenburger Paritätsgesetz gekippt. Die Richter kamen zu der Auffassung, dass ein solches Wahlgesetz Grundrechte verletzt. Damit ist ein Prestigevorhaben, das vor allem von SPD, Linke und Grünen forciert worden war, auf ganzer Linie gescheitert.

Das Gesetz verpflichtet Parteien dazu, ihre Kandidatenlisten bei Landtagswahlen mit abwechselnd gleich vielen Frauen und Männern zu besetzen. So soll der Frauenanteil im Landtag erhöht werden.

Anzeige

Doch damit werde die Freiheit der Wahl und die Organisationsfreiheit der Parteien verletzt, urteilten die Richter. Auch die Chancengleicheit von Parteien werde verletzt, hieß es. Parlamentarier würden das ganze Volk vertreten – und nicht nur eine Gruppe, argumentierte das Gericht.

Urteil in aller Deutlichkeit

Ein Paritätsgesetz führe zu einem „faktischen Ausschluss“ bestimmter Kandidaten bei der Aufstellung von Listen, hieß es in aller Deutlichkeit. Die Richter sahen ein Grundprinzip der Demokratie verletzt: Mit einem Paritätsgesetz würde der Gesetzgeber vorschreiben, wie ein Parlament zu besetzen wäre. Das sei ein Verstoß gegen die Verfassung.

Der Landtag hatte im vergangenen Jahr mehrheitlich dafür gestimmt, seit 30. Juni dieses Jahres ist es in Kraft. Es wäre also bei der nächsten Landtagswahl zur Anwendung gekommen.

Organisationsfreiheit verletzt

Brandenburg war das erste Bundesland mit einem solchen Paritätsgesetz. Dem Landesverfassungsgericht lagen zwei Klagen der NPD und der AfD vor, die durch das Gesetz die Freiheit der Wahl und die Organisationsfreiheit der Parteien gravierend beeinträchtigt sehen. Vier AfD-Landtagsabgeordnete haben Verfassungsbeschwerden eingelegt.

Auch die Brandenburger CDU hatte das Gesetz kritisch gesehen und der Verabschiedung im vergangenen Jahr nicht zugestimmt. Fraktionschef Jan Redmann sieht sich nun bestätigt. „Das Urteil zum Parité-Gesetz in Brandenburg gibt uns Rechtssicherheit darin, dass die große gesellschaftliche Aufgabe, mehr Frauen in politische Mandate zu bringen, nicht unter Umgehung der Wahlrechtsgrundsätze und der Parteienfreiheit erreicht werden kann“, sagte er in einer ersten Stellungnahme. Gleichwohl bleibe die „Förderungen von Frauen in Bezug auf Führungspositionen“ eine der wichtigsten Aufgaben.

Gesetz scheiterte bereits in Thüringen

In mehreren Ländern, auch auf Bundesebene, wurde oder wird über eine Paritätsregelung diskutiert. Der Thüringer Verfassungsgerichtshof kippte im Juli die dortige Regelung im Landeswahlrecht, wonach Parteien ihre Kandidatenlisten für Landtagswahlen abwechselnd mit Männern und Frauen besetzen müssen. Die Thüringer Richter argumentierten im Kern ähnlich wie die Brandenburger, nämlich dass das Paritätsgesetz das Recht auf Freiheit und Gleichheit der Wahl sowie das Recht der politischen Parteien auf Betätigungsfreiheit, Programmfreiheit und Chancengleichheit beeinträchtige.

Von Ulrich Wangemann