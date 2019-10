Neonazi Maik Schneider muss 7 Jahre und 9 Monate ins Gefängnis

Potsdam

Der ehemalige NPD-Politiker Maik Schneider muss für lange Zeit hinter Gitter. Das Landgericht Potsdam verurteilte den Neonazi am Mittwoch zu einer Haftstrafe in Höhe von sieben Jahren und neun Monaten.

Das Gericht sah es in der Neuauflage des Prozesses erneut als erwiesen an, dass Schneider im Sommer 2015 gemeinsam mit Gesinnungsgenossen eine Nauener Turnhalle angezündet hat, die als provisorische Flüchtlingsunterkunft vorgesehen war. Schneider war bereits 2017 zu einer Gefängnisstrafe in Höhe von neuneinhalb Jahren verurteilt worden.

Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil aber wegen des Vorwurfs der Befangenheit eines Schöffens jedoch gekippt. Auch in diesem Prozess hatte die Verteidigung dem Gericht Voreingenommenheit vorgeworfen, weil sie zuletzt nachgezogene Beweisanträge nicht ausreichend gewürdigt haben soll. Dies hatte die Kammer aber verworfen.

Die Staatsanwaltschaft hatte Schneider gemeinschaftliche Brandstiftung sowie Nötigung und Sachbeschädigung vorgeworfen und dafür eine Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren und drei Monaten gefordert. Schneider war zur Last gelegt worden, dass er über eine Chatgruppe einen rechten Mob organisiert hatte, um eine Nauener Stadtverordnetenversammlung zu stören, in der es um die Unterbringung von Flüchtlingen gegangen war. Außerdem soll er das Auto eines Polen beschädigt haben, über den in sozialen Netzwerken Kinderschänder-Gerüchte kursierten.

In seinem letzten Wort hatte sich Schneider am Dienstag den Plädoyers seiner beiden Verteidiger angeschlossen. Diese forderten für ihren Mandanten Freispruch. Aus Sicht der Anwälte ist der Vorwurf der Anklage nicht bestätigt worden. „Es gibt Fragen, die für uns bis heute unbeantwortet geblieben sind“, sagte Anwalt Mathias Noll in seinem Plädoyer. Die Staatsanwaltschaft hatte acht Jahre und drei Monate Haft gefordert.

Der Revisionsprozess hatte am 10. Oktober 2018 begonnen und erstreckte sich über mehr als 30 Verhandlungstage. Unzählige Beweisanträge, Vernehmungen von Zeugen, der Widerruf einer früheren Aussage eines Komplizen von Schneider und zuletzt eine Krankheit des Angeklagten hatten den Prozess in die Länge gezogen.

Von Torsten Gellner