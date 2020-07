Potsdam

Parteien in Thüringen müssen ihre Kandidatenlisten für Landtagswahlen nicht abwechselnd mit Männern und Frauen besetzen. Das hat das dortige Verfassungsgericht entschieden. Nur was hat das mit Brandenburg zu tun? Sehr viel, denn es ist ein Fingerzeig. Die Thüringer Richter legen hohe verfassungsrechtliche Maßstäbe an die Wahl von Landtagsabgeordneten an. Der Landtag muss nicht unbedingt ein repräsentatives Bild der Bevölkerung abgeben, sondern den Willen der Wählerinnen und Wähler berücksichtigen. Nach diesem Verständnis taugen die Landeswahllisten nur bedingt als Instrument zur Gleichstellung von Frauen und Männern. Daraus lässt sich ohne Zweifel schlussfolgern, dass es für das ähnliche Gesetz in Brandenburg eng wird. Das steht im August vor Gericht. Wird es auch gekippt, könnte das von den Verfechtern der Parität als gesellschaftlicher Rückschlag für die Gleichstellung der Frauen gewertet werden. Das muss es aber nicht sein. Es wäre ein Urteil über das hohe Gut des freien Mandats. Dann sollte es vielmehr Ansporn für weitere Umbrüche sein. Die Gleichstellung muss lange vor der Aufstellung von Wahllisten greifen. Nötig ist, die gesellschaftliche Stellung der Frauen zu stärken. Dann gibt es auch keinen Mangel mehr an Frauen, die sich politisch engagieren wollen.

Von Rüdiger Braun