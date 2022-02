Urteil zu Corona-Spaziergängen: Die Polizei muss sich nicht doof stellen

Potsdam

Die Polizei muss sich nicht dumm stellen, wenn man mit ihr Katz und Maus spielen will. So könnte man das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg zur Rechtmäßigkeit des Verbots von sogenannten Corona-„Spaziergängen“ in Cottbus zusammenfassen. Allen Beobachtern ist klar: Querdenker-Bewegung und rechte Gruppen haben eine neue Taktik. Statt Großdemos anzumelden, ziehen sie in spontanen Zügen durch Städte – ohne Anmeldung.

Die Schwarmstrategie ist verabredet

Diese Schwarmstrategie wird über Social-Media-Kanäle organisiert. Nichts daran ist bedauerlicher Einzelfall, alles ist gewollt. Auf diese Weise erwecken die Gruppen den Anschein, überall zu sein, und zerfasern die Polizeikräfte, die es mit Dutzenden Veranstaltungen am selben Abend zu tun haben.

Polizei muss Grundrechte schützen – und Bürger vor Infektionen

Übrigens kann das Chaos der Polizei nicht egal sein: Sie muss Versammlungen schützen und damit eines der höchsten demokratischen Grundrechte. Gleichzeitig müssen die Beamten die Allgemeinheit vor Infektionsrisiken schützen. Tausende „Spaziergänger“ ohne Maske und im Gespräch untergehakt sind unzweifelhaft eine einzige große Aerosolparty. Und auch das ist gewollt seitens der Organisatoren. Sie sollten sich nicht beschweren, wenn die Versammlungsbehörde nicht mitfeiert.

Von Ulrich Wangemann