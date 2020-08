Warum das Oldtimer-Flugzeug am Sonntag in der Nähe des Flughafens in Heringsdorf (Mecklenburg-Vorpommern) abstürzte, ist noch unklar. Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ermitteln. An Bord war unter anderem der Lila-Bäcker-Gründer Volker Schülke. Der Flugschreiber wurde mittlerweile geborgen.